Warum der Luce die Marke Ferrari neu definieren könnte

Der Ferrari Luce soll als Elektro-GT in der Luxusklasse antreten und setzt dafür auf eine 800-Volt-Architektur. Als Antrieb ist ein Quad-Motor-Layout vorgesehen: vier Permanentmagnet-Synchronmaschinen, zwei pro Achse. Ferrari stellt dabei vor allem die Feinregelung von Traktion und Momentenverteilung in den Vordergrund – also das, was im Grenzbereich darüber entscheidet, ob ein Auto neutral einlenkt oder über Vorder- bzw. Hinterachse schiebt. Genannt werden Motordrehzahlen bis 30.000 U/min vorn und 25.500 U/min hinten sowie eine Systemleistung von über 1.000 PS im Boost-Modus. Damit soll der Sprint auf 100 km/h in 2,5 Sekunden gelingen.

Als Energiespeicher nennt Ferrari eine Batterie mit 122 kWh Kapazität und rund 530 Kilometer WLTP-Reichweite. Ein ausgefeiltes Thermomanagement soll dafür sorgen, dass Leistung und Ladefähigkeit nicht schon nach wenigen schnellen Etappen oder wiederholten Beschleunigungen einknicken – ein klassischer Knackpunkt bei schweren, sehr starken E-Autos. Innen setzt der Luce auf eine Mischung aus analogen Anzeigen und OLED-Displays. Touchflächen sollen nicht im Mittelpunkt stehen; stattdessen soll die Bedienung stärker über echte Schalter und klar definierte Funktionen laufen – mit dem Ziel, weniger Ablenkung zu erzeugen und den Fahrer nicht durch Menüstrukturen zu schicken.

Zielgruppe und Marktstrategie Ferrari positioniert den Luce ausdrücklich als Ergänzung des Programms, nicht als Ablösung der Verbrenner. CEO Benedetto Vigna beschreibt ihn als Angebot für Kunden, die weniger "Wochenend-Supersportler" und mehr alltagstauglichen Luxus-GT suchen. Dazu passen die im Text genannten Eckdaten: fünf Sitze, ein Kofferraum von knapp 600 Litern und ein auf schnelle Eingewöhnung ausgelegtes Bedienkonzept. Angesprochen werden damit auch Käufer, für die ein Elektroauto eher Normalität ist als Ausnahme.

Preislich wird der Luce mit rund 550.000 Euro einsortiert. Als Zeitplan stehen Auslieferungen ab Oktober 2026 für Europa im Raum; in den USA sollen Kunden bis zum zweiten Quartal 2027 warten müssen.

Vergleich mit Wettbewerbern Im Umfeld von Porsche Taycan Turbo S und Lucid Air Grand Touring liegt der Luce klar im oberen Preissegment. Bei der Reichweite stellt der Text einen WLTP-Vorteil gegenüber dem Taycan in Aussicht (etwa 450 km vs. über 500 km). Beim Laden wird eine Spitze von bis zu 350 kW genannt – entscheidend wäre in der Praxis, wie lange dieses Niveau gehalten wird und wie schnell sich ein typisches Ladefenster (z. B. von niedrigem auf mittleren Ladestand) füllen lässt. Genau dort entscheidet sich, ob "schnelles Laden" im Alltag wirklich Zeit spart oder nur auf dem Papier gut aussieht.

Optisch wird der Luce als eher fließend und reduziert beschrieben, mit einem minimalistischen Cockpit. Gleichzeitig wird Kritik erwähnt, der Auftritt wirke weniger eindeutig "Ferrari" und erinnere stärker an andere Marken – ein Hinweis darauf, wie sensibel die Marke beim Thema Designwiedererkennung ist, gerade beim Wechsel in die E-Ära.

Herausforderungen für Ferrari Der Elektro-Ferrari ist nicht nur eine Technik-Übung, sondern auch ein Kulturwechsel. Ein Teil der Stammkundschaft verbindet die Marke mit hochdrehenden Zwölfzylindern und einer sehr klaren Formensprache. Beim Luce sollen diese Markencodes neu übersetzt werden – was zwangsläufig polarisiert. Entsprechend werden auch gemischte Reaktionen aus dem Marktumfeld beschrieben, inklusive kurzfristiger Nervosität bei Investoren. Strategisch versucht Ferrari, die Brücke zu halten: Verbrenner bleiben im Programm, um klassische Käufer nicht vor den Kopf zu stoßen.

Alltagstauglichkeit als Schlüssel zum Erfolg? Ob der Luce (neue) Käufer findet, dürfte weniger am Datenblatt als am Nutzungserlebnis hängen: Platz für fünf, ein großer Kofferraum und leises Reisen sind klare Argumente für Kunden, die ihren Ferrari nicht nur für den Sonntagsausflug bewegen wollen. Gerade im urbanen Umfeld oder auf längeren Autobahnetappen kann das entspannte, geräuscharme Fahren ein echter Komfortgewinn sein – auch wenn damit ein Teil der klassischen Ferrari-Dramatik bewusst wegfällt.

Als weiterer Baustein werden regelmäßige Batterie-Upgrades in Aussicht gestellt, um das Auto über die Jahre technisch aktuell zu halten. Ob und wie das praktisch umgesetzt wird, wäre entscheidend: Im EV-Markt zählt am Ende nicht die Ankündigung, sondern die verlässliche Umsetzung im Service- und Update-Prozess.