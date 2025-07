Xiaomis 24h-Rekord: Dieser Trick steckt dahinter

Fast 4.000 Kilometer in nur 24 Stunden: Was wie ein Triumph der Akkukapazität klingt, ist streng genommen eine strategische Meisterleistung beim Thema Ladeplanung. Der Xiaomi YU7, ein SUV mit 101,7-kWh-Batterie, stellte sich der sogenannten "24-Hour Endurance Challenge". Dabei übertraf er nicht nur den Mercedes CLA, sondern auch frühere Rekordhalter wie den Porsche Taycan. Doch anders als viele vermuten, liegt das Erfolgsgeheimnis nicht im Energiespeicher – zumindest nicht allein. Tatsächlich verdankt der YU7 seine Rekordleistung weniger der Akkugröße als seiner 800-Volt-Technik – diese erlaubt Ladeleistungen von bis zu 500 kW, deutlich mehr als bei Taycan oder Tesla Model Y.

Im Vergleich dazu setzte der Mercedes CLA auf einen anderen Ansatz. Aerodynamik, Leichtbau und Effizienz. Seine 3.717 Kilometer in 24 Stunden erreichte er mit deutlich weniger Ladeunterbrechungen, aber auch geringerer Geschwindigkeit. Xiaomi hingegen zeigt, dass der Schlüssel zur Reichweite heute nicht mehr allein in der Batterie liegt – sondern in der Fähigkeit, sie effizient zu füllen. Das Prinzip erinnert an das Schnellladen eines Smartphones: kurze, häufige Stopps statt eines langen Wartens.