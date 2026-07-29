1.000 PS im Boxerformat: Neuer Ruf B8 Biturbo-Motor

Der Ruf B8 ist ein wahres Meisterwerk der Ingenieurskunst. Mit einem Hubraum von 4,8 Litern und einer Biturbo-Aufladung erreicht der Achtzylinder-Boxer über 1.000 PS und 1.000 Newtonmeter Drehmoment. Diese Werte katapultieren den Motor in eine Liga, die bislang nur wenigen Fahrzeugen vorbehalten war. Die Konstruktion basiert auf einem 90-Grad-Bankwinkel, wodurch eine kompakte Bauweise ermöglicht wird – ideal für den Einsatz in Supersportwagen.

Die Fertigung des Motors erfolgt mit höchster Präzision: In Kassel werden die Gussteile mithilfe modernster Sandkern-Druckverfahren hergestellt. Diese Technologie sorgt für maximale Stabilität und Langlebigkeit der Komponenten. Zwei leistungsstarke Turbolader verleihen dem Motor zusätzliche Dynamik, während die Abgasführung durch optimierte Wastegates eine effiziente Leistungsentfaltung garantiert.

Anpassungen für maximale Performance Für die ersten Tests wurde der B8 in ein modifiziertes Chassis des Ruf CTR3 eingebaut. Um Platz für den längeren Motor zu schaffen, wurde das Chassis um 100 Millimeter verlängert. Der Prototyp verfügt über ein manuelles Sechsganggetriebe, das die enorme Leistung auf die Hinterräder überträgt. Diese Kombination aus traditionellem Schaltgetriebe und moderner Motortechnologie bietet ein unvergleichliches Fahrerlebnis.

Der CTR3 selbst ist bereits ein Hochleistungssportwagen mit Mittelmotor-Layout und einem Chassis aus Carbon, Aluminium und Stahl. Mit einem Gewicht von nur 1.375 Kilogramm erreicht er Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 375 km/h – Werte, die durch den neuen Achtzylinder-Boxer noch übertroffen werden könnten.

Herausforderungen bei der Entwicklung Die Entwicklung eines solchen Motors bringt zahlreiche Herausforderungen mit sich. Besonders anspruchsvoll war die Abstimmung des Getriebes auf die immense Leistung des Motors. Während der Testfahrten zeigte sich, dass präzise Schaltvorgänge unerlässlich sind, um das volle Potenzial auszuschöpfen.

Ein weiterer Fokus lag auf der Kühlung des Motors: Durch die hohe thermische Belastung mussten innovative Lösungen gefunden werden, um Überhitzung zu vermeiden. Hierbei kamen spezielle Kühlsysteme zum Einsatz, die sowohl Wasser als auch Luft zur Temperierung nutzen.

Serienproduktion oder Einzelstück? Obwohl der Ruf B8 derzeit nur als Prototyp existiert, plant das Unternehmen bereits weitere Schritte. Laut Alois Ruf könnte ein komplett neues Fahrzeug um diesen Motor herum entwickelt werden – möglicherweise mit Allradantrieb und einem Doppelkupplungsgetriebe für noch bessere Fahrdynamik.

Die Frage nach einer Serienproduktion bleibt jedoch offen. Angesichts der hohen Produktionskosten und des exklusiven Charakters des Motors wäre eine limitierte Stückzahl wahrscheinlich realistischer.