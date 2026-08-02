590 PS und Zylinderabschaltung: Maserati GranTurismo Trofeo

Der Maserati GranTurismo Trofeo wird von einem Dreiliter-V6-Motor angetrieben, bekannt als Nettuno. Dieser Motor ist nicht nur leistungsstark, sondern auch technologisch wegweisend. Mit 590 PS und 650 Nm Drehmoment liefert er starke Fahrleistungen: Der Sprint von auf 100 km/h gelingt in nur 3,5 Sekunden, und die Höchstgeschwindigkeit liegt bei über 320 km/h.

Ein weiteres Highlight ist die Zylinderabschaltung. Unter bestimmten Bedingungen deaktiviert der Motor eine komplette Zylinderreihe, wodurch er temporär als Dreizylinder arbeitet. Dies geschieht durch ein spezielles Stößelsystem, das den Ventiltrieb einzelner Zylinder stilllegt. Im Stadtverkehr oder bei gleichmäßiger Fahrt spart diese Funktion Kraftstoff und reduziert den CO₂-Ausstoß – ohne dabei die Leistungsreserven des Motors zu beeinträchtigen. Dann fährt der Maserati quasi mit einem 1,5-Liter-Dreizylinder.

Fahrdynamik und Komfort vereint Trotz seiner sportlichen Gene zeigt sich der GranTurismo Trofeo erstaunlich vielseitig. Die adaptive Luftfederung sorgt für einen hohen Fahrkomfort, während die verschiedenen Fahrmodi – GT, Sport und Corsa – eine individuelle Abstimmung ermöglichen.

Auf engen Bergstraßen kann das Gewicht von rund 1,8 Tonnen jedoch nicht vollständig kaschiert werden. Dennoch bleibt das Fahrzeug dank seines Allradantriebs und der balancierten Gewichtsverteilung agil und sicher in der Spur. Das Differenzial der Vorderräder ist vor dem Motor platziert, wodurch das Triebwerk tief und hinter der Vorderachse positioniert werden konnte.