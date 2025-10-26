China-Stromer mit europäischem Feinschliff: Der Leapmotor B10 überrascht im ersten Test

Mit dem neuen B10 schickt Leapmotor ein vollelektrisches SUV in die umkämpfte Kompaktklasse – und setzt mit einem Einstiegspreis von unter 30.000 Euro ein deutliches Signal. Auf den ersten Blick wirkt das 4,52 Meter lange Modell wie ein europäischer Wettbewerber: klare Linien, flache Leuchten und ein sachlich gestaltetes Heck mit Lichtband. Trotz der kompakten Maße zeigt sich der B10 innen überraschend großzügig.

Nur mit Hinterradantrieb Unter dem Blech steckt die aktuelle LEAP-3.5-Plattform, die Stellantis künftig auch für eigene Modelle nutzen will. Sie arbeitet mit 400-Volt-Technik und bietet wahlweise zwei Batterien mit 56 oder 67 kWh Kapazität. Die Reichweite liegt zwischen 361 und 434 Kilometern nach WLTP, geladen wird mit bis zu 168 kW. Ein Wert, der in dieser Preisklasse bislang Seltenheitswert hat.

Beim Fahren präsentiert sich der Leapmotor B10 zunächst unspektakulär – und das ist positiv gemeint. Der 160 kW starke Heckmotor beschleunigt gleichmäßig und leise, die Kraftentfaltung bleibt stets gut dosierbar. Auffällig ist das geringe Abrollgeräusch, ebenso das solide Geräuschniveau im Innenraum.

Die Lenkung arbeitet leichtgängig, aber mit wenig Rückmeldung. Wer flott um die Kurve fährt, erlebt deutliches Untersteuern. Dafür überzeugt der Leapmotor im Alltagsbetrieb mit Komfort, guter Übersicht und einem berechenbaren Fahrverhalten – Eigenschaften, die vor allem Einsteiger in die Elektromobilität ansprechen dürften.

Klar strukturierter Innenraum

Im Innenraum setzt Leapmotor auf Reduktion. Zwei Displays dominieren das Armaturenbrett, Knöpfe sucht man vergeblich. Trotzdem gelingt die Bedienung nach kurzer Eingewöhnung problemlos. Das 14,6-Zoll-Zentraldisplay reagiert zügig, und viele Funktionen lassen sich logisch über Menüs steuern. Die Sitze sind weich gepolstert und bieten ordentliche Ergonomie, wenn auch mit etwas wenig Seitenhalt. Besonders angenehm: das serienmäßige Panoramadach, das viel Licht ins Fahrzeug bringt.

Die Materialauswahl wirkt solide, mit fein strukturierten Oberflächen und sauberer Verarbeitung. An einigen Stellen könnte die Haptik hochwertiger sein, doch angesichts des Preises geht das Gesamtbild völlig in Ordnung. Praktisch: Der 420 Liter große Kofferraum reicht für den Alltag, unter dem Ladeboden gibt es ein Zusatzfach für Kabel.

Technik mit Potenzial