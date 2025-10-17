Fast perfekter Einstieg in die E-Mobilität: Leapmotor B10 überzeugt im Fahrtest

Mit dem B10 bringt Leapmotor ein kompaktes Elektro-SUV auf den Markt – und überrascht mit einem Einstiegspreis von 29.990 Euro. Das Format erinnert an den Skoda Elroq, die Ausstattung ist nahezu komplett – selbst in der Basisversion.

Diese kommt mit einem 56-kWh-Akku und einer Ladeleistung von 140 kW. Wer mehr Reichweite und kürzere Ladezeiten wünscht, greift zum Pro Max: Für 2.500 Euro Aufpreis gibt es eine 67,1-kWh-Batterie und bis zu 168 kW Ladeleistung. Leapmotor verspricht dafür eine stabil konstant hohe Ladekurve.

Traktionsstark und komfortabel Am Antrieb selbst ändert sich nichts: Der neu entwickelte Elektromotor an der Hinterachse liefert 160 kW und 240 Nm Drehmoment – genug für den Sprint auf 100 km/h in 8,0 Sekunden. Mit rund 1,8 Tonnen Leergewicht bleibt der B10 vergleichsweise leicht. Dank Heckantrieb mangelt es ihm nicht an Traktion.

Sportliche Ambitionen sollte man dennoch nicht hegen – trotz Tuning durch Stellantis im Testzentrum Balocco. Die Lenkung wirkt leichtgängig, bietet aber wenig Rückmeldung. Wer es übertreibt, erlebt ein SUV, das stark untersteuert. Positiv: Das weich abgestimmte Fahrwerk sorgt für guten Federungskomfort. Bei höherem Tempo auf unebenem Asphalt gerät der B10 allerdings schnell ins Schwingen. Immerhin: Stöße dringen kaum ins Innere.

Drei Fahrmodi (Comfort, Standard, Sport) sind vorhanden, verändern das Fahrverhalten jedoch nur marginal. Auch die Rekuperation lässt sich in drei Stufen regulieren – allerdings ausschließlich über den zentralen Touchscreen. Schaltwippen fehlen, und eine Verzögerung bis zum Stillstand bietet der B10 nicht. One-Pedal-Driving soll per Software-Update im kommenden Jahr nachgereicht werden. Ebenfalls geplant: eine Range-Extended-Version für mehr Reichweite.

Die Qualität passt, das Raumangebot ist üppig

Leapmotor Das luftig gestaltete Cockpit kombiniert klare Linien mit einem 14,6-Zoll-Zentraldisplay und hochwertigen Materialien – modern, aber übersichtlich.



Der Innenraum zeigt sich luftig und – im Vergleich zum C10, der auf einer älteren Plattform basiert – erfreulich eigenständig. Die vorderen Sitze sind bequem, ebenso die Rückbank – etwas mehr Seitenhalt wäre wünschenswert. Ein großes, serienmäßiges Panoramadach bringt zusätzlich Licht ins ohnehin großzügige Interieur. Auffällige Designelemente wie das "Magic Expansion Hole" im Dashboard setzen eigene Akzente. Ein 14,6-Zoll-Touchscreen und ein gut ablesbares Fahrerdisplay runden das Cockpit ab. Dass das aufgespielte Infotainment mit viel Farbe und netten Features lockt, ist ohnehin bekannt. Letztlich ist die Bedienung nicht weiter schwer. Selbst die bimmeligen Assistenten lassen sich mit zwei Schritten fix deaktivieren.

Leapmotor Mit 420 Litern Volumen bietet der B10 ausreichend Stauraum für den Alltag; unter dem Ladeboden versteckt sich zusätzlich ein Fach für Kabel.



Am Nutzwert gibt es wenig zu meckern. Der Kofferraum fasst 420 Liter und bietet ein Unterbodenfach für Ladekabel. Insgesamt 22 Ablagen erhöhen die Alltagstauglichkeit und bieten viel Platz für den üblichen Kleinkram. Und nicht zu vergessen: der Frunk, der mit 25 Liter auch noch etwas Gepäck verträgt.

Kurzum: Der B10 überzeugt als preisgünstiges Elektro-SUV mit viel Komfort, viel Platz und modernem Outfit.