Entweder ODER - Seat Arona vs Ibiza

Das Füllen von Nischen gehört in der Automobilbranche quasi schon zum guten Ton. Besonders im Volkswagen-Konzern lassen sich dank der Baukasten-Struktur viele Modelle um mehrere Varianten erweitern. Auch bei der spanischen VW-Abordnung Seat ist das so geschehen und aus dem Kleinwagen Ibiza entwächst der Crossover Arona (elf Zentimeter höher, acht Zentimeter länger). Ob er ihm lediglich entwächst, oder auch qualitativ enteilt, das klären wir jetzt (und in epischer Breite weiter unten im Video).

Das Format

Hersteller / ams Im Format Entweder ODER liefern die Redakteure Patrick Lang und Thomas Grau immer die Kaufberatung zu zwei Modellen des selben Herstellers, um herauszufinden, welches Auto für Sie das bessere ist.

Erklären wir zunächst noch schnell, was Sie hier erwartet. In unserem Format „Entweder ODER“ vergleichen die beiden Redakteure Patrick Lang und Thomas Grau immer zwei Fahrzeuge des selben Herstellers. Wir erheben hier keine Messdaten oder testen nach dem klassischen auto motor und sport-Schema. Hier geht es um eine Kaufberatung und darum herauszufinden, welches der beiden Modelle für Sie das richtige ist. Dabei werfen wir einen Blick in den Konfigurator, checken den Innenraum, das Exterieur und den Kofferraum. Zusätzlich gibt es natürlich Eindrücke vom Fahren in puncto Übersichtlichkeit, Komfort, Sportlichkeit, Assistenzsysteme und so weiter. Je nachdem, welche Kriterien sich jeweils bei den entsprechenden Fahrzeugen anwenden lassen.

Die teuersten Extras

Werfen wir zu Beginn einen Blick auf Ausstattung und Preisliste. Hier dürfen Sie uns übrigens nicht auf einzelne Posten festnageln, denn die Preise im Konfigurator können sich täglich, manchmal auch nur um Nuancen, ändern. Unsere Testwagen werden beide vom 115 PS starken Einliter-Dreizylinder-Benziner angetrieben. Den Vortrieb sortiert jeweils ein manuelles Sechsgang-Getriebe. Unser Ibiza tritt in der Ausstattungslinie FR an, die es ab 19.965 Euro gibt. Der Testwagen landet nach Aufsummierung aller Extras bei 27.439 Euro. Teuerstes Häkchen in der Liste war übrigens das Panoramaglasdach für 790 Euro, was bereits zeigt, dass die Aufpreispolitik der Spanier zur gemäßigten Sorte gehört.

Den Arona haben wir in der Xcellence-Aussattung bestellt, die in der Basis mit 21.620 Euro etwas teurer ist. Mit insgesamt 27.219 Euro sind die tatsächlichen Testwagenpreise am Ende allerdings nahezu identisch. Generell liegt die FR-Ausstattung aber über der Xcellence, der grundsätzliche Basispreis des Arona liegt allerdings höher als beim Ibiza. Kostspieligstes Extra war hier das Businesspaket für 900 Euro, dessen Bestandteile unter anderem Navi, DAB+ und ein Totwinkelwarner sind. Wer gerne im Konfigurator rumspielt, wird sich über die Schalthebel-Optionen freuen. Dieser lässt sich nämlich als „Fitness“ und als „Sophisticated“ auswählen. Damit hängen aber weder Gewichte dran, noch rezitiert der Knauf Rilkes Werk – erstere Ausführung ist grell Limettengrün und zweitere Eierschalen-Beige.

Hartes Durchschlagen im Sport-Modus

ams Klar, der Arona bietet mehr Platz - aber der Ibiza schafft auch einen kompletten Redakteur im Kofferraum, wenn es sein muss.

Was man sich beim Arona mit der Mehrinvestition einkauft, ist vorrangig Platz. Obwohl der Ibiza mit seinen 355 Litern Kofferraumvolumen durchaus auch alltagtauglich dimensioniert wurde, liefert die SUV-Version mehr Raum für die Fond-Passagiere und packt 400 Liter hinter die Heckklappe. Der Ibiza fühlt sich für die Passagiere dennoch nach mehr Auto an, als ein Kleinwagen eigentlich ist. Der Fahrer ist sich des originären Segmentes da schon deutlicher bewusst, zumindest wenn der Dreizylinder im Bug sitzt. Damit ist der kleine Spanier souverän motorisiert, dynamisch allerdings wenig ambitioniert. Das zeigt sich auch, wenn man den Fahrmodus „Sport“ einlegt und damit lediglich ein härteres Durchschlagen kurzer Querfugen evoziert.

Gemütlicher ist der Arona unterwegs, schon allein weil im Innenraum weniger Geräusch ankommt. Dem entspannten Gesamteindruck würde auch ein DSG besser zu Gesicht stehen, als die recht knackig geratene manuelle Sechsgang-Schaltung. Zusammen mit dem weicher nickenden – weil höheren – Aufbau, wird der Arona ein lässiger Alltagsgefährte für alle, die gerne höher sitzen, dafür aber nicht unbedingt ein Auto mit überdimensionalen Abmessungen kaufen möchten. Wo sich die beiden Seats noch unterscheiden oder sich doch ganz ähnlich sind, erfahren Sie in aller Detail-Tiefe hier in der kompletten Entweder ODER-Episode.

Entweder ODER Seat - Die komplette Folge

31:54 Min.

Fazit

Thomas Grau bleibt hier bei seinem Seat Ibiza, der besonders als FR-Version knackig aussieht. Einzig den 150-PS-Vierzylinder könnte der Kleinwagen noch vertragen. Ansonsten überzeugen Spritzigkeit und Platzangebot. Und auch, wenn der Arona mit DSG ein richtig rundes Auto wäre, schlägt sich auch Patrick Lang auf die Seite des Ibiza. Das schicke Design überzeugt mit Eigenständigkeit, dazu fährt der flachere Ibiza auch knackiger um die Kurve.