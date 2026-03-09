Volvo EX60 (erste Mitfahrt): 510 PS stark und auffallend komfortabel

Ein wenig aufregend ist es immer noch, wenn man zum ersten Mal auf ein völlig neues Auto trifft. Selbst wenn es in spätwinterliches Nieseln gehüllt auf einem sehr nüchternen Parkplatz steht. Wir sind in Hällered, auf dem Volvo-Testgelände eine Autostunde nördlich von Göteborg.

Ein silberner Volvo EX60 fröstelt vor sich hin, im Fahrzeug wartet Entwicklungsingenieur Mattias Davidsson auf den Redakteur, der diesmal nur Passagier ist. Ein paar Proberunden stehen an, auf einem der Handlingparcours, einer Schlechtwegestrecke und auf dem Highspeed-Oval.

Zwei Motoren und 800-Volt-Technik im EX60 Die Eckdaten sind bekannt, wir sitzen in einem EX60 P10 AWD mit 510 PS (375 kW) sowie 710 Nm Drehmoment. Versorgt werden die beiden Motoren, ein Permanentmagnet-Motor an der Hinterachse und ein Asynchron-Motor vorn von einer 95 kW großen Batterie. Die wiederum kann dank 800V-Technik und bis zu 370 kW Ladeleistung windeseilig nachgebunkert werden.

Doch darum soll es heute nur am Rande gehen. Mattias soll vorführen, wie wohlabgestimmt, sicher und komfortabel das Fahrwerk geraten ist. Immerhin ist der EX60 das erste Serienprodukt, das auf der neuen Elektro-Architektur SPA3 basiert. Wobei auf den ersten Blick alles normal wirkt, Doppelquerlenker vorn, Raumlenkerachse hinten, Dämpfer mit sogenannter 4C-Technologie (Continuously Controlled Chassis Concept). Dahinter verbirgt sich ein Dämpfungssystem, das die Eigenschaften elektronisch gesteuert den Fahrbahnbedingungen und der Fahrweise anpassen.

Soweit bekannt. Doch Mattias führt auch in die Feinheiten der Abstimmung ein, während er den Vorserien-EX60 ebenso routiniert wie lässig über die unterschiedlichen Teststrecken chauffiert. So verändere die durch die Antriebsbatterie verursachte Schwerpunktlage natürlich die Dynamik, und damit die Erfordernisse an Federung und Dämpfung, ebenso wie der fehlende Verbrennungsmotor im Bug. Dadurch fehlt das Gewicht des Verbrennungsmotors als natürlicher Schwingungsdämpfer im Vorderwagen, ebenso verändere sich die dynamische Schwerpunktverlagerung bei Längs- und Querbeschleunigung. Zudem ist es nun möglich, erklärt Mattias, das Lenkgetriebe vor der Lenkachse unterzubringen, was ein direkteres und präziseres Lenkgefühl mit sich brächte.

Erste Eindrücke von Komfort und Fahrverhalten Das lässt sich vom Beifahrersitz aus kaum beurteilen. Komfortabel und stabil gleitet der EX60 durch Hällered. Selbst derbe Stufen und tief versenkte Kanaldeckel entlocken dem stahlgefederten Fahrwerk kaum mehr als gut weggedämpftes Anschwingen. Rasch beruhigt sich der Aufbau wieder. Und was das Fahrwerk nicht überbügelt, halten die gut gepolsterten Sitze von den Insassen fern.

Ein sicheres, vorsehbares Fahrverhalten stünde bei der Abstimmung im Vordergrund, erläutert der Ingenieur. Angenehm und vertrauensvoll solle sich der Wagen für Fahrer und Passagiere anfühlen. Dazu gehörten ebenso bestmöglicher Federungskomfort, gute Sitze oder Geräuscharmut. Weswegen der EX60 über aktive Geräuschunterdrückung verfüge – bei einem ohnehin nicht lärmigen Elektro-Fahrzeug umso wichtiger.

Auf dem verregneten Parkplatz fragt Mattias nach den Eindrücken. Komfort und Ambiente scheinen zu passen beim neuen Volvo EX60. Verarbeitung und Anfassqualität des Vorserienwagens scheinen ebenfalls eine Klasse wertiger als bei den kleinere E-Volvos.

Bedienkonzept mit Touchscreen und wenigen Tasten Später führt Produktmanagerin Lorina Gewargis durchs Interieur eines anderen EX60. Das Bedienkonzept erinnert an die aktuellen Elektro-Modelle der Marke. Die meisten Funktionen werden wie bisher über den zentralen Touchscreen sowie wenige Bedienhebel und Knöpfe rund ums Lenkrad bedient. Eine kleine Extravaganz leistet sich Volvo dabei: die Bedienwalze für Lautstärke und Infotainment unterhalb des zentralen Touchscreens. Ein Head-Up-Display ist nicht vorgesehen, die wichtigsten Infos werden über ein kleines hinterm Lenkrad übermittelt. Das Lenkrad selbst ist etwas klein und unrund geraten, es passt jedoch ins skandinavisch kühle, doch wertige Interieur.

Was so ein EX60 nun kosten wird? Die Basisversion P6 mit Hinterradantrieb und 374 PS soll es ab 62.990 Euro geben, unser P10 kostet ab 65.990 Euro und das Topmodell P12 mit 680 PS wird es ab 71.990 Euro geben.