Toyota Land Cruiser 300 Ein gewaltiger Brocken Auto

In einer virtuellen Weltpremiere zeigt Toyota das neue Offroad-Flaggschiff in Dubai. Der Geländewagen-Gigant kommt mit bis zu 415 PS auf den Markt.

Der große Station Wagon der Land Cruiser Baureihe von Toyota ist in Deutschland zwar längst Geschichte. In anderen Staaten dieser Erde, die es mit Normverbrauchswerten und CO2-Steuer nicht ganz so eng sehen, erfreut sich das Flaggschiff der Japaner jedoch anhaltender Beliebtheit. Jetzt hat Toyota die sechste Generation enthüllt – passenderweise im Emirat Dubai.

Toyota Land Cruiser 300 als neues Flaggschiff

Seit dem ersten Land Cruiser Station J55 ist die große Baureihe der Geländewagenfamilie für den Komfort- und Luxus-Auftrag zuständig, zuletzt erledigte der immerhin seit 2007 gebaute Land Cruiser 200 diesen Job. Im Gegensatz zu anderen Luxus-Großkreuzern wie etwa dem BMW X7 oder dem Cadillac Escalade meint es Toyota bei seinem Land Cruiser Topmodell stets ausgesprochen ernst, was das Thema Off Road angeht. Geländetauglichkeit steht trotz allem Pomp ganz oben auf der Agenda, daran ändert sich auch beim neuen Modell nichts.

Der jetzt vorgestellte Land Cruiser 300 bleibt auch formal der Tradition treu. Ein gewaltiger Brocken Auto, der in der neuen Generation noch martialischer auftritt. Ein riesiger Kühlergrill in der fast senkrecht aufragenden Front, die üppig herausgeformte Motorhaube und das steile Heck mit den riesigen LED-Rückleuchten signalisieren den Machtanspruch.

Weiter mit Leiterrahmen

Toyota spricht von einer neu entwickelten Plattform auf Basis der TNGA (Toyota New Global Architecture), allerdings bleibt es bei einem robusten Leiterrahmen für den Land Cruiser 300. Die Abmessungen entsprechen dem Vorgänger, das bedeutet rund fünf Meter Länge, rund zwei Meter Breite und rund 1,9 Meter Höhe – mit exakten technischen Daten ist Toyota zur Premierenfeier noch sehr sparsam.

Unter die wuchtige Haube kommen neue Motoren. Statt des ehrwürdigen Groß-V8 zieht nun ein doppelt aufgeladener V6-Benziner in den Maschinenraum. Der Biturbo-Sechszylinder mit 3,5 Liter Hubraum erreicht 415 PS und 650 Newtonmeter Drehmoment. Als Diesel gibt es einen ebenfalls mit Biturbo aufgeladenen V6, der aus 3,3 Liter Hubraum 309 PS schöpft und sein Drehmoment-Maximum bei 700 Newtonmeter erreicht. Beide Motoren sind mit einer Zehngang-Automatik verbunden. Als besonders robuste Variante soll außerdem ein Saugmotor-V6 mit Sechsgang-Automatik verfügbar sein, dessen Daten Toyota noch nicht genannt hat.

Toyota Keine Experimente: Klassischer Look im Innenraum.

Wenig Worte verloren die Japaner bislang auch hinsichtlich der Ausstattung. Auf den Bildern erkennbar ist ein Cockpit mit klassischen analogen Rundinstrumenten und großem Monitor in deren Mitte sowie einem zentralen Breitformat-Multimediabildschirm. Bei der Bedienung bleibt es mit Schaltern und Drehreglern ebenfalls traditionell. Eine zuschaltbare Differentialsperre ist ebenso erkennbar wie die per Kippschalter aktivierbare Gelände-Untersetzung. Das Fotomodell hat außerdem klimatisierbare Sitze und ein JBL-Soundsystem verbaut.

Genaue Daten und Ausstattungsumfänge sowie die Preise wird Toyota zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben, der Verkaufsstart ist noch für diesen Sommer angekündigt. Ein Verkauf der Baureihe in der EU ist in jedem Fall eher unwahrscheinlich.

Fazit

Dass Toyota den neuen großen Land Cruiser ausgerechnet in Dubai vorstellt, hat gute Gründe. In dem Emirat gehört es zum guten Ton, als Freizeitspaß mit maximalem Luxus durch die Wüste zu turnen. Dabei ist dieses Thema aktuell fest in der Hand von Nissan mit dem sehr ähnlich positionierten Patrol. Genau dem will Toyota nun mit dem Land Cruiser 300 ans Leder.