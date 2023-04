Leser-Test-Drive mit Genesis Erleben Sie elektrifizierten Luxus

auto motor und sport lädt in Kooperation mit Genesis je sechs Leser zu einem spektakulären Testdrive rund um München oder Frankfurt/Main ein. Bewerben Sie sich jetzt!

Sie wollen die Marke Genesis kennenlernen und Elektromobilität mit Oberklasse-Flair erleben? Wir laden Sie ein, am 17. Juni (München) oder am 24. Juni (Frankfurt/Main) einen Tag lang die neuen Elektro-Modelle von Genesis zu testen. Tauchen Sie tief in die Welt der koreanischen Luxusmarke ein und genießen Sie ausgiebige Fahrten mit dem Elektro-Crossover GV60, dem Fullsize-SUV Electrified GV70 und der Oberklasse-Limousine Electrified G80. Neben einzigartigem Fahrspaß erwartet Sie ein attraktives Rahmenprogramm inklusive kulinarischer Highlights.

Bewerben Sie sich jetzt über das unten stehende Formular und sichern Sie sich mit etwas Glück einen Platz beim Leser-Test-Drive mit Genesis. Teilnahmeschluss ist der 17.05.2023

Erfahren Sie mehr über die Marke unter www.genesis.com/de

Verbrauchswerte (nach WLTP):

Genesis GV60 – Stromverbrauch kombiniert: 19,1 – 18,8 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km.

Genesis Electrified GV70 – Stromverbrauch kombiniert: 19,2 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km

Genesis Electrified G80 – Stromverbrauch kombiniert: 19,1 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km

Erläutern Sie uns kurz warum Sie bei dem Leser Test Drive Event teilnehmen möchten. * Ich habe einen Führerschein der Klasse B * ja nein Welches Fahrzeug fahren Sie aktuell? Bitte nennen Sie uns Hersteller, Modell, Antriebsart und Baujahr. * In welchem Genesis Store möchten Sie am Leser Test Drive teilnehmen? * München Frankfurt am Main Vorname * Nachname * Geburtstag * E-Mail-Adresse * Straße / Nr. * PLZ / Ort * Land * Telefon * Die Motor Presse Stuttgart GmbH & Co. KG führt das Gewinnspiel im Auftrag des im Gewinnspiel angegebenen Sponsors durch (Art. 28 DSGVO). Wir erheben und speichern Ihre personenbezogenen Daten zur Durchführung des Gewinnspiels (Art. 6 I f) DSGVO) und leiten diese im Gewinnfall zur Auslieferung des Gewinns an den im Gewinnspiel angegebenen Sponsor weiter (Art. 6 (1)b) DSGVO). Sie können der Speicherung Ihrer Daten widersprechen oder die Löschung Ihrer Daten beanspruchen unter widerruf@motorpresse.de. Wenn Sie keine Speicherung Ihrer Daten oder die Löschung der Daten vor Durchführung des Gewinnspiels verlangen, ist eine Teilnahme am Gewinnspiel mangels Identifizierbarkeit Ihrer Person leider nicht möglich. Im Übrigen werden Ihre Daten gelöscht, sobald die vorstehend erläuterten Zwecke für die Datenspeicherung weggefallen sind, sofern der Löschung nicht gesetzliche Aufbewahrungserfordernisse entgegenstehen. Weitere Informationen zum Datenschutz erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung auf dieser Website. * Ich möchte den kostenlosen Newsletter von auto motor und sport abonnieren. Ich akzeptiere die Nutzungsbedingungen und habe die Datenschutzerklärung gelesen. * Sicherheitscode * * Pflichtfeld