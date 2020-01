Leserwahl von „Motorsport aktuell“ Wählen Sie die besten Fahrer & Rennautos 2019

Wer sind die „Racer des Jahres 2019“? Motorsport aktuell, eine wöchentliche Motorsport-Zeitschrift der Motor Presse Stuttgart, sucht die besten Modelle und Fahrer des Motorsport-Jahres 2019.

>> Hier können Sie an der Leserwahl von Motorsport aktuell teilnehmen <<

Die 67 zur Wahl stehenden Fahrzeugmodelle sind in 5 Einzelkategorien aufgeteilt: A.) Minicars, B.) Kleinwagen, C.) Kompaktklasse, D.) Mittelklasse, E.) Sportwagen/Luxusklasse. Die 135 Fahrer haben wir auf 9 Kategorien gegliedert: F.) Formel 1, G.) Formelsport, H.) Formel E, J.) Sportwagen, K.) Tourenwagen, L.) Langstrecke Nürburgring, M.) Rallye, N.) Markenpokale, O) Nachwuchs.

Racer des Jahres 2019 werden die Kandidaten, die in der jeweiligen Kategorie die meisten Leserstimmen erhalten. Veranstalter dieser Leseraktion und dieses Gewinnspiels ist die Motor Presse Stuttgart GmbH & Co. KG, Leuschnerstraße 1, 70174 Stuttgart.

Die Preise der Leserwahl

1. Preis: 1 x 1 Jahres-Abo von ViveLaCar

Abstimmen und Traumauto fahren heißt es für den Gewinner des ersten Preises – und zwar kostenlos und ein ganzes Jahr lang!* Bei ViveLaCar findet jeder Fahrertyp seinen ganz persönlichen Traumwagen! Anders als bei gewöhnlichen Carsharing-Anbietern oder klassischen Leasing- und Finanzierungsmodellen bietet ViveLaCar völlig sorgenfreies Autofahren. Versicherung, Steuern, Wartung – alles ist hier inklusive, ganz ohne Papierkram oder Mindestlaufzeit. Das bei der MSa-Leserwahl zu gewinnende Jahresabo enthält freie Fahrzeugwahl bis 890 Euro/Monat inkl. Freikilometer bis max. 1.500 km/Monat und hat einen Gesamtwert von über 10.000 Euro! Dazu gibt es eine TOTAL-Tankkarte mit 5 Cent Preisvorteil pro Liter. Fahrer müssen zwischen 21 und 75 Jahre alt sein.

Gesamtwert: über 10.000,– Euro

www.vivelacar.com

2. Preis: 1x1 KW-Gewindefahrwerk

Spitzentechnologieaus dem Motorsport – auch für die Straße. Das KW-Gewindefahrwerk, über das sich der Gewinner des zweiten Preises freuen kann, bietet unbegrenzte Individualität für Performance und Komfort. Die Dämpfer sind in Zug- und Druckstufe unabhängig voneinander einstellbar. Auch eine individuelle, stufenlose Tieferlegung ist möglich. Die Verwendung von z.B. Edelstahl-Federbeinen der „inox-line“ und hochwertigen Dämpfungskomponenten sorgt zudem für eine lange Lebensdauer.

Wert: ca. 2.000,– Euro

www.kwsuspensions.de

3. Preis: 1 x 1 Satz Leichtmetallräder aus der BBS Design Line

Design und Performance bieten die Felgen aus der BBS Design Line. Die im aufwendigen Niederdruckgussverfahren hergestellten Leichtmetallräder verbinden Tradition und Moderne. So zitiert die „XR“ als neuester Spross der Design Line mit seinen sieben klar ausgearbeiteten Y-Speichen die klassische BBS-Formensprache. Der Gewinner dieses Preises darf sich auf einen Satz Felgen aus der Design Line bis 19 Zoll freuen.

Wert: bis zu 1.000,– Euro

www.bbs.com

4. Preis: 1 x 1 RECARO-Gaming-Sitz „Exo Platinum“

Gaming-Sitz und Bürostuhl zugleich ist der „Exo Platinum“ von RECARO. Das Topmodell der Exo-Reihe profitiert besonders von der jahrzehntelangen RECARO-Erfahrung im Automotive-Bereich. So halten u. a. atmungsaktive Stoffe und Sitzpolster, ein rutschverhindernder Anti-Submarining-Hügel, eine Schwingfunktion und 5D-Armlehnen den Gewinner des vierten Preises stets in der perfekten Sitzposition.

Wert: 999,– Euro

www.recaro-egaming.com

5. Preis: 1 x 1 Satz Giti-Reifen

Von der rennstreckeauf die Straße – Sie haben die Chance, einen Satz Sportreifen vom Typ GitiSport S1 für Ihr Fahrzeug (Nachweis erforderlich) zu gewinnen. Der Supersportler ist gespickt mit deutschem Ingenieurs-Know-how und sorgt mit seiner innovativen Laufflächenmischung für optimalen Grip sowohl bei Trockenheit als auch bei Nässe. Das Profildesign ermöglicht hohe Effizienz, gleichmäßige Abnutzung und niedrige Abrollgeräusche. Erleben Sie als Gewinner des fünften Preises German Engineering in Erstausrüsterqualität auch auf Ihrem Fahrzeug.

Wert: bis ca. 700,– Euro

www.giti-tire.eu

6. – 10. Preis: 1 x 1 Satz MANN-FILTER für Ihr Auto + exklusives Spark-Modellauto

Gut gefiltert wird alles Wichtige an Ihrem Auto mit einem Filtersatz von MANN-FILTER. Die Gewinner des 6.–10. Preises dürfen sich über einen auf ihr Fahrzeug zugeschnittenen Komplettsatz bestehend aus Ölfilter, Luftfilter, Kraftstofffilter und Innenraumfilter freuen. Für optische Anreize in den eigenen vier Wänden legen die Spezialisten noch ein exklusives Spark-Modellauto im Maßstab 1 : 43 des 2019 vom Team MANN-FILTER HTP Motorsport eingesetzten Mercedes-AMG GT3 drauf.

Wert: ca. 300,– Euro

www.mann-filter.de

So wählen und gewinnen Sie

Die vorgestellten 67 Modelle und 135 Fahrer aus dem Automobilrennsport sind in 5 bzw. 9 Einzelkategorien eingeteilt. Pro Einzelkategorie haben Sie eine (!) Stimme, können also 14-mal wählen. „Racer des Jahres 2019“ werden die Kandidaten, die in der jeweiligen Kategorie die meisten Leserstimmen erhalten. Veranstalter dieser Leseraktion und dieses Gewinnspiels ist die Motor Presse Stuttgart GmbH & Co. KG, Leuschnerstraße 1, 70174 Stuttgart. Teilnahmeberechtigt sind Einzelpersonen über 18 Jahre. Ausgenommen sind Mitarbeiter der Motor Presse Stuttgart GmbH und Co. KG sowie deren Angehörige. Eine Teilnahme per Liste ist ausgeschlossen.

Preise gewinnen

Die Gewinnspielpreise werden unter allen rechtzeitig eingesandtenTeilnahmekarten und allen ausgefüllten Online-Fragebogen der Motorsport-aktuell-Leserwahl „Racer des Jahres 2019“ verlost. Einsendeschluss ist der 16. Januar 2020 (Datum des Poststempels). Sie können auch online mitspielen (Hier klicken). Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Ihre Angaben sind freiwillig. Bitte geben Sie Ihre Adresse an, wenn Sie an der Verlosung der Gewinne teilnehmen möchten. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Grundsätzlich ausgeschlossen von der Teilnahme sind Zusendungen, die Auftragsunternehmen für ihre Kunden vornehmen. Näheres zu den Teilnahmebedingungen und zu unserem Datenschutz finden Sie auf www.leserumfragen.de/msa.