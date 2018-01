Beim kommenden Modellwechsel des Mercedes Sprinter endet die Kooperation der Stuttgarter mit VW. Dort ist mittlerweile längst der neue, selbst entwickelte Crafter am Start, der künftig gemeinsam mit seinem MAN-Schwestermodell in Polen vom Band läuft. Den Schwaben ist das laut eigener Aussage ganz recht: Erst vor kurzem betonte man angesichts der 20-Jahres-Feier der Sprinter-Baureihe, dass man die frei werdenden Kapazitäten in der Produktion gut gebrauchen könne.

Mercedes Sprinter ab 2019 auch elektrisch

Die aktuelle Sprinter-Baureihe W 906 debütierte 2006 und bekam 2013 eine umfangreiche Modellpflege, vor kurzem gab es außerdem noch ein Update mit der neuen 5,5-Tonnen-Variante. Prinzipiell ist der Sprinter damit, auch mit den aktuellen Euro-6-Motoren, auf der Höhe der Zeit. Ab 2019 soll der Sprinter dann auch mit reinem Elektroantrieb angeboten werden.

Dementsprechend wird sich das kommende Nachfolgemodell des Mercedes Sprinter in ähnlich milder Form weiterentwickeln wie beim letzten großen Modellwechsel und unverkennbar ein Sprinter bleiben. Im Rahmen der ersten North American Commercial Vehicle Show (NACV) enthüllt Mercedes bereits eine erste Designskizze und gab erste Infos zum Sprinter, der im ersten Halbjahr 2018 auf den Markt kommen wird, preis.

Sprinter wichtig für den US-Markt

Foto: Daimler Der neue Sprinter wird auch in einer Tourer-Version angeboten werden.

Schon als Erlkönig zeigt sich der Sprinter ab der A-Säule im Kleid der aktuellen Generation, lediglich an seiner Front-Partie prangte noch Tarnung. Mit der neuen Designskizze ist klar: das Gesicht wird künftig der V-Klasse angenähert, mit flacheren und weiter herumgezogenen Scheinwerfern. Die Motorhaube ähnelt der aktuellen Variante, die Frontschürze dagegen ist neu. Zu den weiteren Neuerungen zählen neue Fahrassistenzsysteme und Konnektivitätsdienste in Kombination mit einer neuen Telematik. Sie soll einen Effizienzsprung für das Fahrzeug- und Flottenmanagement gewährleisten, heißt es beim Mercedes. „Darüber hinaus lässt sich der neue Sprinter durch eine deutlich erweiterte Variantenvielfalt noch präziser an individuelle Transport- und Branchenbedürfnissen anpassen“.

Cockpit mit großen Display

Foto: Daimler Das neue Sprinter-Cockpit wird von einem großen Bildschirm dominiert.

Entsprechend wurde auch das Cockpit komplett neu gestaltet. Zentrales Element ist nun ein großer Bildschirm, der sich die Fläche mit zwei Lüftungsdüsen teilt. Über diesen Screen wird der Sprinter mit dem Internet und modernsten Telematiklösungen vernetzt. Ein einfacheres Flotten-Controlling und die optimierte Kommunikation zwischen Flottenmanager und Fahrer gehören zu den Innovationen, die den Arbeitsalltag leichter und effizienter machen. Natürlich verbirgt sich hier auch das moderne Infotainmentsystem.

Das neue Dreispeichenlenkrad mit Pkw-Anmutung trägt zahlreiche Bedienelemente. Zwischen den Rundinstrumenten im Kombiinstrument sitzt eine weitere große Digitalanzeige. Die elektrische Sitzverstellung wird aus den Pkw-Modellen übernommen. Beim Handschalter sitzt der Schalthabel auf der Armaturentafel.

Foto: Henning Busse Das Basis-Cockpit im Mercedes Sprinter kommt deutlich karger daher.

Mercedes wird den Sprinter künftig auch in einem neuen US-Werk in North Charleston im Bundesstaat South Carolina bauen, um die hohen Importabgaben zu umgehen und weil die USA unterdessen der zweitgrößte einzelne Absatzmarkt für den großen Van ist. Bislang wird der Mercedes Sprinter als CKD-„Bausatz“ in die USA geliefert. In Deutschland wird neben dem Werk Düsseldorf auch das Transporterwerk nahe Berlin die neue Generation produzieren. Seine Weltpremiere wird der neue Sprinter im Februar 2018 feiern.