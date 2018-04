Vorstand und Aufsichtsrat der Volkswagen AG haben am Donnerstag (12.4.2018) eine umfassende Weiterentwicklung der Führungsstruktur für den Konzern beschlossen. Wie schon seit der Pflichtmitteilung vom vergangenen Dienstag bekannt, scheidet der Vorstandsvorsitzende des Konzerns, Matthias Müller, mit sofortiger Wirkung aus. Als Nachfolger hat der Aufsichtsrat Herbert Diess ernannt.

Neue Konzernvorstände ernannt

Der Aufsichtsratsvorsitzende Hans Dieter Pötsch dankte Müller nach einer Mitteilung des Autobauers ausdrücklich für sein Engagement: „Matthias Müller hat Herausragendes für den Volkswagen Konzern geleistet. Er hat im Herbst 2015 den Vorstandsvorsitz übernommen, als das Unternehmen vor der größten Herausforderung seiner Geschichte stand. Er hat Volkswagen nicht nur sicher durch diese Zeit gesteuert, sondern mit seinem Team den Konzern auch strategisch grundlegend neu ausgerichtet, den Kulturwandel in die Wege geleitet und mit großem persönlichen Einsatz dafür gesorgt, dass der Volkswagen Konzern nicht nur in der Spur geblieben ist, sondern robuster als jemals zuvor dasteht. Dafür gebührt ihm der Dank des gesamten Unternehmens“.

Der Aufsichtrat bestimmte zudem noch zwei neue Konzernvorstände. Wie ebenfalls schon vorab durchgesickert war, wird der Porsche-Vorstandsvorsitzende Oliver Blume dem obersten Konzerngremium angehören. Er wird neben seinen Aufgaben bei Porsche auch Vorstand im Konzern für Produktion. Außerdem übernimmt der bisherige Generalsekretär des Konzernbetriebsrates Gunnar Kilian das Personal-Ressort von Karlheinz Blessing, der seit Anfang 2016 dieses Ressort verantwortet hatte. „Blessing scheidet aus dem Vorstand im gegenseitigen Einvernehmen aus, steht dem Unternehmen aber weiterhin für die Dauer seines Dienstvertrags als Berater zur Verfügung“, heißt es von VW. Blessing gilt als Vertrauter des mächtigen VW-Betriebsrat Bernd Osterloh. Osterloh und Diess sind bereits bei der Sanierung der Marke heftig aneinander geraten, Diess gilt nicht unbedingt als großer Freund der IG Metall.

Als weitere Änderung im Vorstand scheidet Francisco Javier Garcia Sanz, verantwortlich für Beschaffung auf eigenen Wunsch aus dem Unternehmen aus. Kommissarisch wird der Vorstand Beschaffung der Marke VW, Ralf Brandstätter, dieses Amt in Personalunion übernehmen.

Drei neue Fahrzeug-Gruppen: Volumen, Premium, Super-Premium

Neben der Umstrukturierung auf Vorstandebene werden auch neue Markengruppen eingeführt. Die zwölf Fahrzeugmarken werden zu drei Markengruppen gebündelt. Insgesamt wird der Konzern in sechs Geschäftsfelder und die Region China gegliedert. So wird die Gruppe „Volumen“ von der Marke Volkswagen angeführt (ein Leiter in Person eines Chief Operating Officer soll zeitnah besetzt werden), dazu gesellen sich Seat und Skoda, Audi steht alleine in der „Premium“-Gruppe und wird entsprechend von Audi-Boss Rupert Stadler geführt. Porsche, Bentley und Bugatti sind in die Gruppe „Super-Premium“ einsortiert, perspektivisch wird dort auch noch Lamborghini verortet werden. Das bedeutet, dass die Sportwagen-Marke dann nicht mehr an Audi hängen würde. Die Leitung der Top-Gruppe übernimmt Porsche-Chef Oliver Blume. Wie Ducati in das Konzern-Portfolio einsortiert wird, hänge davon ab, wie die Marke künftig positioniert werden soll – als Premium- oder Elektro-Marke, so Diess. Außerdem sieht der Umbauplan vor, die Gruppe „Truck & Bus“ für eine Ausgliederung als börsennotierte Holding vorzubereiten.

Die für die Markengruppen verantwortlichen Vorstandsvorsitzenden übernehmen zusätzlich Konzernführungsaufgaben. Herbert Diess verantwortet in dieser Neuordnung die Konzernentwicklung- und Forschung, Rupert Stadler verantwortet den Konzernvertrieb und Oliver Blume die Konzernproduktion.

Nach diesem Prinzip werden auch weitere Konzernfunktionen verteilt. Die Fahrzeug-IT wird aufgrund der besonderen Bedeutung der Vernetzung des Automobils von Herbert Diess selbst geführt; die Unternehmens-IT von Frank Witter. Zukünftig soll die Beschaffung und Komponente in einem Ressort geführt werden, die Leitung soll zeitnah bestimmt werden.

Diese neue Aufteilung verschlankt die Konzernsteuerung, nutzt Synergien konsequent in den einzelnen operativen Einheiten und beschleunigt die Entscheidungen, so VW in einer Pressemitteilung.

Hintergründe: Vorstände verärgert über Krisen-Kommunikation

Bereits vor der Aufsichtsratssitzung hat es massive Unstimmigkeiten über die Art und Weise, wie der Weggang von Matthias Müller kommuniziert wurde, gegeben. Laut „Automobilwoche“ wollte der Beschaffungsvorstand Sanz nicht unter Herbert Diess weiter arbeiten. Auch soll die Arbeitnehmerseite nicht in die Entscheidungsfindung eingebunden gewesen sein, insbesondere der Aufsichtsrat wird wegen der schlechten Kommunikation kritisiert. „Keiner wusste was. Das ist der helle Wahnsinn, was sich da abspielt“, sagte ein Insider laut Handelsblatt.

Auch einige andere Konzernvorstände fühlen sich vor den Kopf gestoßen: „Die Art und Weise, wie der Wechsel verkündet wurde, ist unsäglich“, erklärt ein führender Manager des Konzerns gegenüber dem Handelsblatt. Das Blatt beschreibt zudem, wie Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch am Dienstag die Vorstände über den Chefwechsel informiert hatte und Diess in diesem Meeting bereits eigene detaillierte Pläne auf den Tisch legte – in Anwesenheit von Noch-VW-Chef Müller. Dieses Vorpreschen wurde mit Unmut aufgenommen, Finanzvorstand Frank Witter sei entrüstet gewesen.

Vorstandvorsitzende der Volkswagen AG

Name Amtszeit Heinrich Nordhoff 1960 bis 1968 Kurt Lotz 1968 bis 1971 Rudolf Leiding 1971 bis 1975 Toni Schmücker 1975 bis 1982 Carl Hahn 1982 bis 1993 Ferdinand Piëch 1993 bis 2002 Bernd Pischetsrieder 2002 bis 2006 Martin Winterkorn 2007 bis 2015 Matthias Müller 2015 bis 2018 Herbert Diess seit 2018

Der Anfang vom Ende

VW hatte in einer Pflicht-Mitteilung am Dienstag (10.4.2018) bekannt gegeben, das Unternehmen, „erwägt eine Weiterentwicklung der Führungsstruktur für den Konzern, die auch mit personellen Veränderungen im Vorstand und mit Änderungen bei den Ressortzuständigkeiten im Vorstand verbunden wäre. Dazu könnte auch eine Veränderung im Amt des Vorstandsvorsitzenden gehören.“

Auch VW-CEO Matthias Müller habe, so VW, seine grundsätzliche Bereitschaft signalisiert, an den Veränderungen mitzuwirken. Aus Aufsichtsratskreisen hieß es, dem seit Herbst 2015 amtierenden Müller werde intern Entscheidungsschwäche vorgeworfen. Der 64-Jährige machte in der Vergangenheit bei der Aufarbeitung und Abwicklung des VW-Abgasskandals keine gute Figur, sein Vertrag läuft noch bis 2020.



Die Eigentümer-Familien (geführt von Wolfgang Porsche und Hans Michel Piëch) sollen bereits seit Monaten den Führungswechsel geplant haben. Aufsichtsratsboss Pötsch soll dabei von Anfang an involviert gewesen sein.

Auch die Porsche Automobil Holding SE an der die Familien Porsche und Piëch rund 52 Prozent halten, kündigte in einer kurzen Mitteilung an, dass personelle Veränderungen im Vorstand der Volkswagen AG auch zu einer „entsprechenden personellen Veränderung im Vorstand der Porsche Automobil Holding SE, Stuttgart führen“ könne. Zu dessen Vorstand gehören neben Hans Dieter Pötsch sowie Manfred Döss und Philipp von Hagen auch der VW-Vorstandsboss Matthias Müller. Am 3.5.2018 findet in Berlin die ordentliche Hauptversammlung des Konzerns statt.

