Gebrauchtwagen-Check: Toyota Land Cruiser HZJ78 HZJ79

Im HZJ steckt der 1HZ-Motor, ein 4,2-Liter-Reihensechszylinder-Diesel ohne Turbolader und ohne elektronische Motorsteuerung. Die Einspritzung arbeitet mechanisch über Wirbelkammern. Genau diese Einfachheit ist der Kern seines Rufs als Dauerläufer.

Die Kehrseite steht im Datenblatt genauso klar: In der aktuellen Ausführung sind es 96 kW/131 PS und 279 Nm. Das ist eher Zugkraft als Sprint, und der Motor mag keine hohen Drehzahlen. Beim Verbrauch liegt der J7 mit 1HZ im Normaleinsatz bei 11 bis 13 Litern pro 100 Kilometer, unter Last oder im Gelände deutlich darüber.

Für die Kaufentscheidung ist auch wichtig, was der 1HZ nicht hat: keinen Turbolader, kein Common-Rail-System und keine Steuergeräte-Landschaft. Das reduziert Ausfallrisiken, wenn man weit weg von Werkstätten fährt. In Gegenden mit schlechter Dieselqualität gilt er als vergleichsweise unempfindlich.

Gebrauchtpreise und Importrealität Ein fahrbereiter HZJ78 oder HZJ79 wird in Deutschland kaum unter 40.000 Euro angeboten, Laufleistung und Alter sind dabei kaum relevant. Wer auf die Idee "neu kaufen und importieren" kommt, stößt schnell an EU-Grenzen. Denn die scheinbar attraktiven Preise für Neufahrzeuge gelten ausdrücklich "nur für den Export". In der EU lassen sich diese Autos nicht zulassen.

Wartung und Getriebe als Knackpunkte Der 1HZ ist nicht wartungsfrei, aber die Pflichtpunkte sind überschaubar. Der Zahnriemen ist ein Muss; als Richtwert gelten 100.000 Kilometer, und der Aufwand ist im Vergleich zu modernen Motorkonstruktionen gering. Auch das Ventilspiel sollte regelmäßig kontrolliert werden, und selbst Einspritzdüsen lassen sich in vielen Fällen vergleichsweise günstig instandsetzen.

Bei Gebrauchten zählt deshalb mehr als "läuft": Ein dokumentierter Zahnriemenwechsel ist ein harter Pluspunkt. Solche Nachweise sind bei Fahrzeugen mit Expeditions- und Umbau-Historie oft der Unterschied zwischen solider Basis und unkalkulierbarem Projekt.

Beim J7 gibt es zudem einen Einschnitt nach Baujahr: In der Kaufberatung wird zwischen HZJ vor 1999, von 1999 bis 2007 und ab 2007 unterschieden. Ab 1999 sollen die Getriebe zwar angenehmer schalten, gleichzeitig werden aber Getriebeprobleme thematisiert; ab 2007 wird eine ab Werk verstärkte Welle genannt. Wer gezielt nach HZJ78 oder HZJ79 sucht, sollte diese Baujahrgrenze im Blick behalten und die Getriebehistorie konsequent prüfen.