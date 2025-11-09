Alpine A390: Wie sportlich ist dieser Crossover wirklich?

Mit der neuen A390 erweitert Alpine sein Portfolio um ein vollelektrisches Crossover-Modell. Die Zielgruppe ist deutlich breiter gefasst als bei bisherigen Modellen der Marke: Erstmals sollen auch Familien angesprochen werden. Ob sich dieser Anspruch mit dem sportlichen Markenkern der Franzosen verträgt, zeigt eine erste Ausfahrt.

Die Alpine A390 misst 4,62 Meter in der Länge und orientiert sich damit an gängigen Mittelklasse-Crossovern. Im Innenraum bietet sie fünf vollwertige Sitzplätze, das Kofferraumvolumen beträgt 532 Liter. Die große Heckklappe, die erhöhte Sitzposition und das ordentliche Platzangebot auch im Fond machen den Wagen für den Alltagseinsatz tauglich. Zwar basiert das Modell auf der bekannten AmpR-Medium-Plattform aus dem Renault-Konzern, doch Alpine hat das Setup technisch deutlich nachgeschärft.

Die Innenraumgestaltung lehnt sich in Layout und Bedienelementen zwar an Konzernmodelle wie den Mégane E-Tech an, erreicht bei Materialien und Verarbeitung aber ein spürbar höheres Niveau. Die Ausstattung umfasst ein großes Infotainment-Display mit Performance-Datenanzeige sowie eine Reihe fahrdynamischer Bedienelemente direkt am Lenkrad.

Performance auf drei Motoren verteilt In der GTS-Version kommt die A390 auf ein maximales Drehmoment von 824 Newtonmetern. Der Antrieb erfolgt über drei Elektromotoren, wobei an der Hinterachse zwei separat angesteuerte PSM-Maschinen arbeiten. Das ermöglicht eine aktive Drehmomentverteilung – Torque Vectoring – für präzises Einlenken und hohe Kurvendynamik. Ergänzt wird das Setup durch ein Sportfahrwerk, eine verbreiterte Spur und eine Sechskolben-Bremsanlage.