Aston Martin V12 Motor: Der letzte Zwölfzylinder?

Der maximale Ladedruck von 2,25 bar ist ungewöhnlich hoch für ein Aggregat dieser Baugröße. Damit erreicht der V12 seine Nenndaten bereits bei mittleren Drehzahlen, verliert jedoch etwas an Linearität. Die Leistungsentfaltung erfolgt in Wellen, mit klar spürbarem Leistungsanstieg ab etwa 3.000 U/min. Der Übergang zwischen den Modi ist nicht weich gezeichnet, sondern scharf konturiert – mit dem Effekt, dass sich der Schub bei plötzlichem Gaspedaleinsatz plötzlich entlädt.

Im Volante verstärkt sich der akustische Eindruck des V12 deutlich. Anders als im Coupé entfallen Dämmung und feste Dachstruktur, was insbesondere die mittleren und hohen Frequenzbereiche stärker zur Geltung bringt. Das Klangbild setzt sich aus drei akustischen Ebenen zusammen: tiefes Gurgeln im Leerlauf, sonores Grollen unter Last und ein helles, fast blechartiges Posaunen bei maximalem Ladedruck.

Der letzte seiner Art?

Ob der V12 im Vanquish Volante der letzte seiner Art bleibt, ist offen – doch vieles deutet darauf hin. Aston Martin hat bereits angekündigt, in naher Zukunft auf elektrifizierte Antriebe zu setzen, auch in der Spitzenklasse. Ein vollständig neuer V12 ist angesichts regulatorischer Hürden und Investitionsvolumen unwahrscheinlich. Der aktuell verbaute Zwölfzylinder dürfte somit nicht nur in technischer, sondern auch in historischer Hinsicht das finale Kapitel einer Ära markieren.