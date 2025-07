BMW M5 G90 oder Panamera: Wer hat das bessere Cockpit?

Der Fahrer wird eingebunden in eine Architektur aus Touchflächen, M-Menüs und Lichteffekten. Eine klassische Instrumentenansicht fehlt ebenso wie ein konventioneller Wählhebel. Letzterer wurde durch einen kleinen Schalter in der Mittelkonsole ersetzt – funktional, aber so mancher Purist könnte sich daran stören. Die Orientierung im System setzt eine gewisse digitale Affinität voraus, weshalb man Rückschlüsse auf eine jüngere Zielgruppe ziehen kann. Außerdem ist die Strukturierung der Menüs recht unübersichtlich, was markenfremden Fahrern den Einstieg unnötig schwer machen kann.