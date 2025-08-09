Cadillac Lyriq im Test: Ist er zu groß für deutsche Straßen?

Cadillac meint es ernst mit dem Lyriq : über fünf Meter Länge, 528 PS, Luxus-Materialien und modernstes Google-Infotainment. Der erste E-SUV der Amerikaner setzt auf großen Auftritt und sanfte Kraft. Doch was bringt das alles im Alltag? Zwischen großem Raumangebot und kleinen Detailproblemen zeigt der Lyriq, dass Premium mehr benötigt als polierte Oberflächen.

Innen wirkt der Lyriq hochwertig. Leder, Holz und Chrom vermitteln den Eindruck eines Luxusautos. Die Sitze sind bequem, das Platzangebot groß. Doch wer praktische Lösungen erwartet, wird enttäuscht. Einen Frunk – also einen zusätzlichen Stauraum unter der vorderen Haube – gibt es nicht. Auch das Rollo für den Kofferraum lässt sich im Fahrzeug nicht verstauen. Wird die Rückbank umgeklappt, hat man zwar eine größere Ladefläche, doch eben ist diese nicht.

Auch bei der Verarbeitung gibt es Kritik. Zwar sind die Materialien hochwertig, aber an einigen Stellen passen Teile nicht perfekt zusammen. Zudem treten störende Geräusche aus den Lüftungskanälen auf – trotz aktiver Geräuschunterdrückung. Das passt nicht zum Anspruch eines Premium-SUVs.

Unübersichtlich und großer Wendekreis Die Übersicht nach hinten ist eingeschränkt. Die breite C-Säule und das schmale Heckfenster machen das Rangieren schwierig. Zwar hilft die serienmäßige 360-Grad-Kamera, doch der große Wendekreis von rund 12,5 Metern bleibt ein Nachteil. Eine mitlenkende Hinterachse, wie sie manche Konkurrenten bieten, gibt es nicht.

Auch beim Laden gibt es Luft nach oben. Zwar ist der Akku mit 102 kWh großzügig dimensioniert und ermöglicht im Test bis zu 512 Kilometer Reichweite. Die Ladegeschwindigkeit an Schnellladesäulen ist jedoch eher mäßig. Wer unterwegs nachlädt, braucht Geduld. Immerhin plant das Google-basierte Navigationssystem die Ladevorgänge zuverlässig ein.

Das kann der Lyriq Trotz mancher Schwächen gibt es im Alltag klare Pluspunkte. Der Lyriq bietet einen sehr hohen Fahrkomfort – besonders auf langen Strecken. Die Federung arbeitet ruhig, die Geräuschdämmung ist effektiv, und die Vordersitze sind klimatisiert und bieten eine Massagefunktion.

Die Bedienung gelingt größtenteils intuitiv: Viele Schalter sitzen dort, wo man sie erwartet, und das Google-basierte Infotainmentsystem überzeugt mit klarer Menüstruktur, zuverlässiger Navigation und Sprachsteuerung. Auch die großzügigen Ablagen, etwa die induktive Ladeschale in der Mittelkonsole, zeigen, dass Cadillac an den Alltag gedacht hat. Wer viel Wert auf Ruhe, Raum und digitale Unterstützung legt, findet im Lyriq einen angenehmen Begleiter.