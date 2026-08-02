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Tests

Ein Manöver am Limit: Opel Astra Plug-in-Hybrid im Test

Opel Astra Plug-in-Hybrid GS
Ausgewogen, komfortabel und bei Bedarf nervenstark

Vier Jahre nach dem Wechsel auf die EMP2-Plattform fährt der Opel Astra Plug-in-Hybrid GS mit 196 PS und Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe im Test vor. Neues Markengesicht mit illuminiertem Logo, optionale Intelli-Lux-HD-Scheinwerfer und ein angenehm gelassenes Wesen – doch wie macht er sich auf unserer Runde?

ArtikeldatumVeröffentlicht am 02.08.2026
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Opel Astra PHEV in Gelb fährt auf einer Landstraße durch grüne, bewaldete Umgebung. Das Fahrzeug ist im Profil zu sehen, mit sichtbarem Fahrer und dynamischer Bewegungsunschärfe im Vordergrund.
Foto: ACHIM HARTMANN

Ein treuer Familienfreund war der Astra schon immer – auch als er noch Kadett hieß. Dass er in diesem Test zum Lebensretter werden sollte, hatten wohl weder Opel noch ich als Autor dieser Zeilen vorher auf dem Bingo-Zettel.

Doch der Reihe nach. Ziemlich genau vier Jahre ist es her, dass die Generation L den Wandel vom GM-Produkt zum "PeugeOpel" vollzog. Doch eine ordentliche Prise Eigenständigkeit haben sie dem Astra gelassen. Auch wenn er auf der EMP2-Plattform von PSA basiert, wird er im Stammwerk in Rüsselsheim gebaut. Und auch im Innenraum zeigt er sich angenehm vertraut und geradlinig designt. Die Bedienung macht zwar keine immense Freude – das kann man von kaum einem Auto mehr sagen –, aber sie ist mit vielen physischen Tasten ausgestattet ...

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