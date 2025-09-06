AMS Kongress
Ford Mustang oder BMW M3: Wer nutzt die Track-Modi besser?

Ford Mustang oder BMW M3
Wer nutzt die Track-Modi besser?

Der Ford Mustang Dark Horse bringt eine ganze Palette an Fahrmodi mit – von "Drag Strip" über "Track" bis hin zu einem individuell konfigurierbaren Setup. Doch wie viel Substanz steckt hinter den Showeffekten?

ArtikeldatumVeröffentlicht am 06.09.2025
BMW M3 Limousine, Ford Mustang Dark Horse
Foto: Rossen Gargolov

Im direkten Vergleich mit dem BMW M3 zeigt sich: Beide Fahrzeuge arbeiten mit adaptiven Dämpfersystemen und umfangreichen Fahrmodussteuerungen. Der Unterschied liegt im Anspruch und in der Umsetzung.

Ford setzt im Dark Horse auf das MagneRide-System, das die Dämpfer bis zu 1.000-mal pro Sekunde anpasst. Unterstützt wird das System von einer Frontkamera, die Unebenheiten vorausschauend erkennt. In den Track-Modi verändert sich neben der Fahrwerkscharakteristik auch die Gasannahme, das Schaltverhalten und sogar die Darstellung im digitalen Cockpit – inklusive Retro-Rundinstrumenten oder einer Countdown-Startampel im Drag-Strip-Modus.

BMW bleibt nüchterner. Die Adaptive M‑Suspension arbeitet mit Sensorik für Radbewegung, Quer- und Längsbeschleunigung. Seit 2025 wird das System zusätzlich GPS- und kameraunterstützt geregelt, die Reaktionszeit liegt unter fünf Millisekunden. Die drei Modi – Comfort, Sport und Sport Plus – greifen direkt ins Dämpferverhalten ein, bleiben aber optisch und akustisch dezent im Hintergrund.

Praxisvergleich: Wirkung statt Wirkungstreffer

Während der Mustang seine Technik inszeniert, arbeitet der M3 leiser – aber oft effektiver. Auf der Rennstrecke liefert das BMW-System konsistent wiederholbare Ergebnisse, unterstützt präzises Einlenken und stabilisiert bei Lastwechseln ohne spürbare Eingriffe.

Der Dark Horse dagegen kommuniziert stärker – aber nicht immer klarer. Die Track-Modi sind spürbar, allerdings mit weniger Feinschliff. Im Drag-Strip-Modus etwa hilft die Launch Control nur dann, wenn das manuelle Getriebe exakt bedient wird. Der Spaßfaktor ist hoch, die Performance aber weniger konstant.