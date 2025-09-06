Ford Mustang oder BMW M3: Wer nutzt die Track-Modi besser?

Im direkten Vergleich mit dem BMW M3 zeigt sich: Beide Fahrzeuge arbeiten mit adaptiven Dämpfersystemen und umfangreichen Fahrmodussteuerungen. Der Unterschied liegt im Anspruch und in der Umsetzung.

Ford setzt im Dark Horse auf das MagneRide-System, das die Dämpfer bis zu 1.000-mal pro Sekunde anpasst. Unterstützt wird das System von einer Frontkamera, die Unebenheiten vorausschauend erkennt. In den Track-Modi verändert sich neben der Fahrwerkscharakteristik auch die Gasannahme, das Schaltverhalten und sogar die Darstellung im digitalen Cockpit – inklusive Retro-Rundinstrumenten oder einer Countdown-Startampel im Drag-Strip-Modus.

BMW bleibt nüchterner. Die Adaptive M‑Suspension arbeitet mit Sensorik für Radbewegung, Quer- und Längsbeschleunigung. Seit 2025 wird das System zusätzlich GPS- und kameraunterstützt geregelt, die Reaktionszeit liegt unter fünf Millisekunden. Die drei Modi – Comfort, Sport und Sport Plus – greifen direkt ins Dämpferverhalten ein, bleiben aber optisch und akustisch dezent im Hintergrund.

Praxisvergleich: Wirkung statt Wirkungstreffer Während der Mustang seine Technik inszeniert, arbeitet der M3 leiser – aber oft effektiver. Auf der Rennstrecke liefert das BMW-System konsistent wiederholbare Ergebnisse, unterstützt präzises Einlenken und stabilisiert bei Lastwechseln ohne spürbare Eingriffe.