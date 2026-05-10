Frequenzabhängige Dämpfer: Mercedes C-Klasse All-Terrain im Fokus

Frequenzabhängige Dämpfer basieren auf einem simplen, aber effektiven Prinzip: Sie reagieren unterschiedlich auf hohe und niedrige Frequenzen von Bewegungen. Während bei langsamen Bewegungen, wie sie etwa durch Bodenwellen entstehen, eine weichere Dämpfung erfolgt, wird bei schnellen Bewegungen – etwa durch Schlaglöcher oder Querfugen – eine härtere Dämpfung aktiviert. Dies wird durch spezielle Ventiltechnologien im Inneren des Dämpfers ermöglicht. Im Vergleich zu Adaptivdämpfern, die elektronisch gesteuert werden und sich aktiv anpassen können, sind frequenzabhängige Systeme rein mechanisch und benötigen keine zusätzliche Elektronik.

Vorteile im Alltagseinsatz Ein großer Vorteil der frequenzabhängigen Dämpfer liegt in ihrer Robustheit und Zuverlässigkeit. Ohne komplexe Elektronik sind sie weniger anfällig für Ausfälle und Wartungsaufwand. Im Mercedes C-Klasse All-Terrain sorgen sie zudem für ein ausgewogenes Fahrverhalten: Trotz des höheren Schwerpunkts des Fahrzeugs bleibt die Karosserie stabil, selbst bei voller Beladung. Laut Tests von Auto Motor und Sport zeigt das Fahrzeug ein besonders präzises Handling auf kurvigen Landstraßen, was nicht zuletzt der feinen Abstimmung zwischen Fahrwerk und Lenkung zu verdanken ist.

Vergleich mit Adaptivdämpfern Adaptivdämpfer bieten zweifellos mehr Flexibilität, da sie sich in Echtzeit an wechselnde Straßenbedingungen anpassen können. Allerdings haben sie auch Nachteile: Sie sind teurer in der Anschaffung und Reparatur und benötigen eine komplexe Steuerungselektronik. Im Gegensatz dazu punkten frequenzabhängige Dämpfer durch ihre Einfachheit und Kostenersparnis. Für den typischen Einsatzbereich eines All-Terrain-Modells – überwiegend Asphaltstraßen mit gelegentlichen Abstechern auf Schotterwege – sind sie eine sinnvolle Wahl.

Fahrkomfort und Geräuschkulisse Neben der technischen Funktionalität spielt auch der Komfort eine entscheidende Rolle. Der Innenraum des C-Klasse All-Terrain ist gut isoliert, sodass Straßengeräusche kaum wahrnehmbar sind. Die Kombination aus den frequenzabhängigen Dämpfern und dem mildhybriden Antrieb sorgt zudem für ein ruhiges Fahrerlebnis: Der Diesel-Motor arbeitet leise und effizient, unterstützt durch einen Startergenerator mit 17 kW Leistung.

Marktpositionierung und Zielgruppe Mit dem Einsatz dieser Technologie positioniert sich Mercedes klar im Premiumsegment, spricht jedoch auch pragmatische Käufer an, die Wert auf Zuverlässigkeit legen. Die Entscheidung gegen Adaptivdämpfer könnte als bewusste Abgrenzung zur Konkurrenz gesehen werden, die häufig auf Hightech-Lösungen setzt. Stattdessen bietet Mercedes eine robuste Alternative mit überzeugenden Fahreigenschaften.