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Tests

Hält der Touring, was der Name verspricht?: BYD Seal 6 DM-i Touring im Test

BYD Seal 6 DM-i Touring im Test
Hält der Touring, was der Name verspricht?

Kombi statt SUV und dazu ein großer Akku: Der BYD Seal 6 DM-i Touring setzt auf Plug-in-Hybridantrieb, 19 kWh und viel Platz auf 4,84 Metern. Wie schlagen sich Raumkonzept, Bedienung mit 15,6-Zoll-Display und E-Reichweite im Testalltag?

ArtikeldatumVeröffentlicht am 09.08.2026
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Der Dateiname 'ams_BYD Seal 6_006.jpg' gibt eindeutig das Modell 'BYD Seal 6' an. Das Bild zeigt einen blauen BYD Seal 6 Kombi in Fahrt auf einer Straße, mit Bewegungsunschärfe im Vordergrund und grünem Hintergrund. Es handelt sich um eine klassische Fahrzeugfotografie im Freien.
Foto: Rossen Gargolov

Ganz egal ob Variant, T‑Modell, Avant oder Touring: Kombis, vor allem jene der deutschen Hersteller, sind trotz der stetig wachsenden SUV-Konkurrenz weiterhin sehr beliebt. Das hat offenbar auch der chinesische Weltkonzern BYD erkannt und bietet hierzulande einen neuen Mittelklasse-Kombi mit Plug‑in‑Hybridantrieb an. Sein sperriger Name: BYD Seal 6 DM‑i Touring. Dass der Namenszusatz, der auf die besonders geräumige Karosserieform verweist, zugleich an einen Münchner Autobauer erinnert, darf man wohl als kleine Anerkennung verstehen. Doch mit diesem prominenten Beinamen ist natürlich auch ein gewisser Anspruch an Alltagsnutzen, Komfort und Langstreckentauglichkeit verbunden. Erfüllt der BYD ihn?

Platzangebot gut, Nutzwert mit Schwächen

Schauen ...

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