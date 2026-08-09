Hält der Touring, was der Name verspricht?: BYD Seal 6 DM-i Touring im Test

Ganz egal ob Variant, T‑Modell, Avant oder Touring: Kombis, vor allem jene der deutschen Hersteller, sind trotz der stetig wachsenden SUV-Konkurrenz weiterhin sehr beliebt. Das hat offenbar auch der chinesische Weltkonzern BYD erkannt und bietet hierzulande einen neuen Mittelklasse-Kombi mit Plug‑in‑Hybridantrieb an. Sein sperriger Name: BYD Seal 6 DM‑i Touring. Dass der Namenszusatz, der auf die besonders geräumige Karosserieform verweist, zugleich an einen Münchner Autobauer erinnert, darf man wohl als kleine Anerkennung verstehen. Doch mit diesem prominenten Beinamen ist natürlich auch ein gewisser Anspruch an Alltagsnutzen, Komfort und Langstreckentauglichkeit verbunden. Erfüllt der BYD ihn?