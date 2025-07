Mercedes CLA 250+ EQ: Super-Reichweite, aber wenig Platz

Der Mercedes CLA 250+ mit EQ-Technologie basiert auf der neuen MMA-Plattform (Mercedes Modular Architecture) und verspricht neben hoher Effizienz, eine beeindruckende Reichweite und starke Ladeleistung. In unserem ersten Fahrtest punktet das neue E-Auto von Mercedes in vielen Bereichen, offenbart aber auch Schwächen.

Einer der größten Pluspunkte des vollelektrischen CLA ist zweifellos die Reichweite. Dank einer 85-kWh-Batterie soll der Mercedes laut Hersteller 600 Kilometer mit einer Ladung zurücklegen. Auch in der Praxis überzeugt er: Nach einer rund 200 Kilometer langen Testfahrt durch Kopenhagen bleiben noch über 400 Kilometer Reichweite. Das kann sich sehen lassen. Hinzu kommt die hohe Ladeleistung: An einer HPC-Ladestation kann der Mercedes in nur 10 Minuten mehr als 300 Kilometer nachladen – ein klarer Vorteil für Langstreckenfahrer.