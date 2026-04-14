Mercedes E-SUVs GLB EQ und GLC EQ im Vergleich: Welcher passt zu wem?

Die elektrischen Mercedes GLB und GLC basieren auf der gleichen 800-Volt-Technologie, unterscheiden sich jedoch in Leistung und Dimensionen. Der GLB ist mit einer Länge von 4,73 Metern etwas kompakter als der 4,85 Meter lange GLC. Auch in der Breite und Höhe gibt es Unterschiede: Der GLC ist breiter, aber flacher, was ihm einen besseren Luftwiderstandsbeiwert von 0,26 gegenüber 0,28 beim GLB verleiht. Dies führt zu einem geringeren Energieverbrauch auf der Autobahn.

Leistungstechnisch bietet der GLC in seinen Topmodellen bis zu 422 PS, während der GLB maximal 354 PS erreicht. Beide Modelle verfügen über eine 85-kWh-Batterie, die eine Reichweite von bis zu 631 Kilometern ermöglicht. Die Ladeleistung ist mit 320 kW identisch, was eine Ladezeit von 22 Minuten für 10-80% Kapazität bedeutet.

Raumangebot und Nutzwert Der GLB punktet mit seiner optionalen dritten Sitzreihe, die Platz für bis zu sieben Personen bietet. Allerdings sind die hinteren Sitze nur für Personen bis 1,71 Meter geeignet. Der GLC bietet keine dritte Sitzreihe, dafür aber etwas mehr Kofferraumvolumen mit 570 bis 1.740 Litern im Vergleich zu 540 bis 1.715 Litern beim GLB. Beide Modelle verfügen über einen Frunk mit rund 127 Litern Volumen.

Ein weiterer Vorteil des GLB ist seine verschiebbare Rückbank, die eine flexible Nutzung des Innenraums ermöglicht. Der GLC hingegen bietet mehr Hightech-Features wie den optionalen MBUX Hyperscreen und eine Luftfederung, die den Fahrkomfort weiter steigern.

Fahrdynamik und Komfort In puncto Fahrdynamik zeigt der GLC seine Stärken mit einer höheren Leistung und einem besseren Handling, insbesondere bei höheren Geschwindigkeiten. Der GLB überzeugt hingegen durch seine Vielseitigkeit und den Komfort seines Stahlfederfahrwerks, das optional mit adaptiven Dämpfern ausgestattet werden kann. Beide Modelle bieten ein niedriges Innengeräuschniveau und eignen sich hervorragend für Langstreckenfahrten.

Preis-Leistungs-Verhältnis Der GLB ist mit einem Einstiegspreis von 59.048 Euro günstiger als der GLC, der bei etwa 64.000 Euro beginnt. Im Leasing ist der GLB derzeit deutlich attraktiver, was ihn zu einer interessanten Option für preisbewusste Käufer macht. Beide Modelle profitieren von einem Herstellerrabatt von 5%, was den Preisunterschied weiter relativiert.

Fazit: Welcher E-SUV passt zu Ihnen? Die Wahl zwischen GLB und GLC hängt stark von den individuellen Bedürfnissen ab. Der GLB ist ideal für Familien, die Wert auf Flexibilität und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis legen. Der GLC hingegen richtet sich an Käufer, die mehr Leistung und Hightech-Features suchen und bereit sind, dafür einen höheren Preis zu zahlen.