Oberklasse
Tests

Mercedes S-Klasse Langversion: Luftfederung im Detail

Luftfederung erklärt
Wie die Mercedes S-Klasse Stöße schluckt

Die Mercedes-Benz S-Klasse Langversion steht für Luxus und Komfort. Kernstück ist dabei die Luftfederung, die Unebenheiten nahezu unspürbar macht. Doch wie funktioniert diese Technologie?

ArtikeldatumVeröffentlicht am 07.03.2026
Mercedes S 500, Cockpit mit fahrer
Foto: Achim Hartmann

Die Luftfederung der S-Klasse basiert auf einem System aus Luftbälgen, die anstelle herkömmlicher Stahlfedern verwendet werden. Diese Luftbälge sind mit einem Kompressor verbunden, der den Luftdruck je nach Fahrsituation anpasst. Dadurch wird nicht nur der Fahrkomfort erhöht, sondern auch die Fahrstabilität verbessert.

Technische Details und Funktionsweise

Das Herzstück der Luftfederung ist der Kompressor, der die Luft in die Bälge pumpt. Sensoren überwachen kontinuierlich die Straßenbedingungen und passen die Federung in Echtzeit an. Dies ermöglicht eine optimale Dämpfung und sorgt dafür, dass Unebenheiten auf der Straße kaum spürbar sind. Zudem kann die Fahrzeughöhe je nach Bedarf angepasst werden, was besonders bei hohen Geschwindigkeiten oder unebenem Gelände von Vorteil ist.

Vergleich mit herkömmlichen Federungssystemen

Im Vergleich zu herkömmlichen Federungssystemen bietet die Luftfederung der S-Klasse eine deutlich bessere Anpassungsfähigkeit. Während Stahlfedern eine feste Dämpfung bieten, kann die Luftfederung flexibel auf unterschiedliche Bedingungen reagieren. Dies macht sie ideal für Langstreckenfahrten und anspruchsvolle Straßenverhältnisse.

Vorteile für den Fondkomfort

Ein besonderes Highlight der Luftfederung ist der Komfort im Fond. Die Dämpfung sorgt dafür, dass Fahrgäste im hinteren Bereich des Fahrzeugs kaum Erschütterungen spüren. Dies ist ein entscheidender Faktor, der die S-Klasse zur bevorzugten Wahl für Geschäftsreisende und VIPs macht.

Herausforderungen und Weiterentwicklungen

Trotz ihrer Vorteile ist die Luftfederung nicht ohne Herausforderungen. Die Komplexität des Systems erfordert regelmäßige Wartung, und Reparaturen können kostspielig sein. Mercedes-Benz arbeitet jedoch kontinuierlich an der Weiterentwicklung der Technologie, um sie noch zuverlässiger und effizienter zu machen.

Fazit