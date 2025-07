Mercedes V 300 d im Alltagstest: Van mit Verbesserungspotenzial

Bitte bei den Bremsen nachbessern!

Allerdings kommt auch dieser luxuriöse Van nicht ohne Mankos aus und an diesen sollte Mercedes tatsächlich nachbessern. Aus Tempo 100 steht der V 300 d erst nach 40,5 Metern. Selbst nach zehn Wiederholungen bleibt es bei 40,3 Metern. Zum Vergleich: Ein Dacia Jogger schafft den gleichen Test in 36,4 Metern. Auf den letzten vier Metern liegt beim V noch Tempo 31 an. Zu viel, besonders in einem Familienfahrzeug mit bis zu acht Passagieren.