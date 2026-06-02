Vergleichstest Skoda Fabia vs. Dacia Sandero: Welcher Kleinwagen ist besser?

Der Skoda Fabia basiert auf der MQB-A0-Plattform des Volkswagen-Konzerns, was ihm ein großzügiges Platzangebot und moderne Technik beschert. Mit einem Testverbrauch von 6,1 Litern pro 100 Kilometer (Eco-Schnitt: 5,1 Liter) zeigt er sich effizient im Alltag. Besonders hervorzuheben ist das ausgewogene Fahrwerk, das Komfort und dynamisches Handling vereint. Die präzise Lenkung und die hochwertige Materialauswahl im Innenraum runden das positive Gesamtbild ab.

Ein Highlight des Fabia ist die durchdachte Variabilität: Ein höhenverstellbarer Ladeboden, praktische Haken und Netze sowie zahlreiche Ablagemöglichkeiten machen ihn besonders alltagstauglich. Allerdings gibt es auch Kritikpunkte: Die Bremswege haben sich im Vergleich zur Vorgängerversion verschlechtert – von 34,2 Metern auf 37,6 Meter aus 100 km/h – was auf den Wechsel von Scheiben- zu Trommelbremsen hinten zurückzuführen ist.

Dacia Sandero: Einfach und erschwinglich Der Dacia Sandero überzeugt vor allem durch seinen unschlagbaren Preis. Mit einem Einstiegspreis von 13.590 Euro für die neueste Version bietet er ein Fahrzeug für preisbewusste Käufer. Der Testverbrauch liegt bei sparsamen 5,7 Litern pro 100 Kilometer (Eco-Schnitt: 4,9 Liter). Zudem punktet der Sandero mit sieben Jahren Garantie, was ihn zu einer langfristig kosteneffizienten Wahl macht.

In puncto Ausstattung bleibt der Sandero jedoch minimalistisch: LED-Licht, ESP und vier Airbags gehören zur Grundausstattung; Assistenzsysteme sind nur in begrenztem Umfang verfügbar. Das Fahrverhalten wird durch eine weniger präzise Lenkung und ein rempeliges Fahrwerk beeinträchtigt. Dennoch bietet der Sandero ein solides Platzangebot für bis zu fünf Personen sowie einen geräumigen Kofferraum.

Vergleich der beiden Modelle Während der Skoda Fabia durch seine moderne Technik und seinen Komfort überzeugt, liegt der Fokus des Dacia Sandero klar auf Erschwinglichkeit. Der Fabia richtet sich an Käufer, die bereit sind, etwas mehr zu investieren, um ein höheres Maß an Qualität und Fahrspaß zu erhalten. Der Sandero hingegen spricht preisbewusste Kunden an, die ein zuverlässiges Fahrzeug ohne Schnickschnack suchen.

Beide Modelle haben ihre spezifischen Stärken: Der Fabia eignet sich ideal für Familien oder Vielfahrer, die Wert auf Komfort legen, während der Sandero eine attraktive Option für Erstkäufer oder Pendler darstellt.