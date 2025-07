VW Tayron eHybrid: Hitze enttarnt ungewöhnliche Schwäche

136 Kilometer – der neue VW Tayron 1.5 eHybrid schafft diese Distanz rein elektrisch und stellt damit nicht nur seine Konzernbrüder, sondern auch viele Konkurrenten in den Schatten. Für Pendler, die unter der Woche elektrisch zur Arbeit und zurückfahren wollen, klingt das nach dem idealen Kompromiss aus Alltagstauglichkeit und Effizienz. Doch ausgerechnet dann, wenn die Sonne die Scheiben aufheizt, fällt der Tayron in eine Komfortlücke, die seine Alltagstauglichkeit infrage stellt.

Die technischen Daten klingen fast zu gut: Ein 19,7-kWh-Akku ermöglicht in der Praxis rund 136 rein elektrisch gefahrene Kilometer und macht den Tayron PHEV damit zum Reichweiten-Champion unter den Teilzeitstromern. Und weil er mit bis zu 50 kW auch DC-schnellladen kann, sind die Pausen kurz. 27 Minuten bis 80 Prozent und 40 Minuten bis zur Vollladung. An der heimischen Wallbox zieht er mit 11 kW, was in gut zwei Stunden eine Vollladung ermöglicht.