SUV
Tests

Welcher E-SUV lädt am schnellsten? Skoda Elroq, Smart #3 oder Volvo EX40

Skoda Elroq RS, Smart #3 und Volvo EX40
Wer lädt am schnellsten?

Die Ladeleistung ist ein entscheidender Faktor für Elektroautos – insbesondere für die Alltagstauglichkeit und auf langen Reisen. In unserem Vergleich der drei elektrischen Kompakt-SUVs – dem Skoda Elroq RS, dem Smart #3 Premium und dem Volvo EX40 – zeigen sich deutliche Unterschiede in der Ladegeschwindigkeit, die je nach Nutzungsverhalten unterschiedliche Vorteile bieten.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 15.11.2025
Skoda Elroq RS, Smart #3 Premium, Volvo EX40
Foto: Hans-Dieter Seufert

Beginnen wir mit der AC-Ladeleistung, die vor allem für das Laden zu Hause oder an öffentlichen AC-Ladesäulen wichtig ist. Hier kann der Smart #3 Premium punkten: Mit einer Ladeleistung von 22 kW ist der Kleine bei der Heimladung der Schnellste im Test. Wer also eine leistungsstarke Wallbox zu Hause hat, kann den Smart #3 in relativ kurzer Zeit aufladen. Ein klarer Vorteil für all diejenigen, die ihr Auto oft zu Hause über Nacht laden und auf eine schnelle Energieauffüllung angewiesen sind.

Im Gegensatz dazu bieten sowohl der Skoda Elroq RS als auch der Volvo EX40 eine AC-Ladeleistung von 11 kW. Das ist immer noch ausreichend für die meisten heimischen Ladebedürfnisse, allerdings dauert das Laden hier etwas länger als beim Smart. Wer also viel unterwegs ist und nicht auf eine leistungsstarke Wallbox zugreifen kann, muss bei diesen beiden Fahrzeugen ein wenig mehr Geduld mitbringen.

DC-Schnellladung: Skoda und Volvo liegen vorn

Der wahre Unterschied zeigt sich jedoch bei der DC-Schnellladung. Diese ist vor allem für lange Fahrten und schnelle Ladepausen an Schnellladesäulen entscheidend. Hier haben der Skoda Elroq RS und der Volvo EX40 die Nase vorn. Der Skoda Elroq benötigt nur 36 Minuten, um 300 km Reichweite nachzuladen – ein Topwert, der besonders auf Langstreckenfahrten praktisch ist, wenn es darauf ankommt, schnell weiterzukommen. Der Volvo EX40 ist mit 34 Minuten noch etwas schneller und bietet eine ähnlich gute Schnellladeleistung.

Ganz anders sieht es beim Smart #3 Premium aus. Der Smart benötigt mit 57 Minuten fast doppelt so lange wie der Skoda und Volvo, um die gleiche Reichweite zu laden. Das ist zwar immer noch akzeptabel, aber auf langen Fahrten könnte die verlängerte Ladezeit unangenehm auffallen, wenn häufige Stopps zum Aufladen notwendig sind.

Fazit