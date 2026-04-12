Zu langer Bremsweg: VW Taigo bremst im Test 4 m länger als Ford Puma

Die Bremsleistung eines Fahrzeugs ist ein zentraler Sicherheitsfaktor. Im Test von drei aktuellen Kompakt-SUV zeigte sich, dass der VW Taigo mit einem Bremsweg von 37,5 Metern aus 100 km/h hinter seinen Konkurrenten zurückbleibt. Der Ford Puma benötigt für dieselbe Verzögerung nur 33,5 Meter, während der Opel Mokka mit 34,1 Metern ebenfalls besser abschneidet. Diese Unterschiede sind nicht nur Zahlen auf dem Papier, sondern können in realen Gefahrensituationen entscheidend sein.

Technische Ursachen für den längeren Bremsweg Die Ursachen für den längeren Bremsweg des VW Taigo sind vielfältig. Zum einen spielt das höhere Gewicht des Fahrzeugs eine Rolle. Mit einem Leergewicht von bis zu 1.298 kg ist der Taigo schwerer als der Ford Puma und der Opel Mokka. Zudem könnten die Reifen und die Bremsanlage des Taigo nicht optimal aufeinander abgestimmt sein.

Neben der reinen Bremsleistung wurden auch die Sicherheitsausstattungen der drei Modelle verglichen. Der VW Taigo verfügt über moderne Assistenzsysteme wie einen Notbremsassistenten und einen Spurhalteassistenten. Dennoch konnte dies die Schwächen bei der Bremsleistung nicht kompensieren. Der Ford Puma punktet mit einem adaptiven Tempomat und einer präzisen Bremssteuerung, während der Opel Mokka mit einer harmonischen Fahrwerksabstimmung überzeugt.

Alltagstauglichkeit und Verbrauch Abseits der Bremsleistung bieten alle drei Modelle eine gute Alltagstauglichkeit. Der Ford Puma überzeugt mit einem niedrigen Verbrauch und einer sportlichen Fahrweise. Der Opel Mokka bietet den besten Komfort, während der VW Taigo mit seinem großzügigen Platzangebot punktet. Dennoch bleibt die Frage, ob diese Vorteile die Schwächen bei der Bremsleistung aufwiegen können.

Sicherheit geht vor Die Testergebnisse zeigen, dass der VW Taigo in puncto Bremsleistung im Test hinter seinen Konkurrenten zurückbleibt. Während der Ford Puma und der Opel Mokka in dieser Kategorie überzeugen, muss VW nachbessern, um den Taigo sicherer zu machen. Für Käufer, die Wert auf maximale Sicherheit legen, könnten diese Unterschiede entscheidend sein.