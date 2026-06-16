23 Umbauten für den Suzuki Jimny: Beyond.Japan im Fokus

Der Code12 ist eines der auffälligsten Modelle aus der Schmiede von Beyond.Japan. Sein Design setzt auf Minimalismus und Retro-Charme. Im Mittelpunkt stehen modulare Chrom-Stoßfänger, die an Front und Heck den Serienstoßfängern weichen. Die vorderen Bumper können mit einem Unterfahrschutzblech kombiniert werden, das ebenfalls in Chrom gehalten ist, sowie optional mit Nebelscheinwerfern ausgestattet werden. Der originale Kühlergrill wird durch eine Variante mit Längsstreben ersetzt, was den Retro-Look zusätzlich unterstreicht.

Am Heck findet sich ein einzelnes Chromrohr als Stoßstange, das unter dem Reserverad nach unten gezogen wird. Daran befestigt sind rechteckige Rückleuchten im Vintage-Stil. Ergänzt wird das Konzept durch eine moderate Fahrwerkshöherlegung sowie schmale Offroad-Reifen auf geschlossenen schwarzen Felgen – ebenfalls im Retro-Design gehalten. Durch den Verzicht auf Dekorelemente oder Kontrastfarben wirkt der Code12 besonders clean und zeitlos.

Der aggressive Army-Style des Code15 Ein weiteres Highlight aus der Kollektion ist der Code15, der bewusst auf eine militärische Optik setzt. Hier sorgt eine fahrzeugfarbene Frontverkleidung für einen "bösen Blick", während eine schwarze Stahlstoßstange den Originalstoßfänger ersetzt. Anders als beim Code12 sind die offenen Karosserieteile am unteren Fahrzeugbereich hier mit einer Beschichtung versehen, was den Gesamteindruck deutlich hochwertiger macht.

Modularität als Verkaufsargument Beyond.Japan verfolgt einen modularen Ansatz: Anstatt Komplettfahrzeuge anzubieten, verkauft das Unternehmen einzelne Komponenten wie Stoßfänger oder Kühlergrills separat. So können Kunden ihren Jimny individuell gestalten. Beispielsweise kostet der unlackierte "Böser Blick"-Kühlergrill rund 470 Euro (88.000 Yen), während die Chrom-Stoßstange des Code12 ab etwa 390 Euro (72.600 Yen) erhältlich ist.

Zukunftsperspektiven für den Jimny-Tuning-Markt Mit seiner Vielseitigkeit bleibt der Suzuki Jimny ein beliebtes Objekt für Tuner weltweit. Beyond.Japan zeigt eindrucksvoll, wie durchdachtes Design und hochwertige Komponenten neue Zielgruppen erschlossen werden können – sei es für Liebhaber klassischer Ästhetik oder Fans moderner Offroad-Trends.