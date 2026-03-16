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Tuning

Audi A6 Avant 2025 mit H&R Tieferlegungsfedern

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Business-Lifestyle-Family
Der neue Audi A6 Avant mit H&R Tieferlegungsfedern

Die Ergebnisse des abgesenkten Schwerpunktes sind spürbar weniger Karosseriebewegungen und ein direkteres Einlenkverhalten.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 16.03.2026
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Der neue Audi A6 Avant mit H&R Tieferlegungsfedern
Foto: H&R

Der neue Kombi der oberen Mittelklasse hat Charme. Mit seinen breiten Flanken und der flachen Silhouette erinnert der A6 Avant fast schon an einen Shooting-Break – Ein wirklich souveräner Auftritt. Das gilt umso mehr, wenn ein Satz der begehrten H&R Tieferlegungsfedern für ein dezentes Optik-Upgrade sorgt.

Denn der Ingolstädter Lifestylelaster gewinnt mit der Feinjustage nochmals deutlich, betont die Fahrzeugbreite und reduziert den Freiraum zwischen Radhaus und Reifen perfekt. Hinzu kommen spürbar weniger Karosseriebewegungen und ein direkteres Einlenkverhalten, das Ergebnis des abgesenkten Schwerpunktes. Dank der präzisen Abstimmung der Federelemente auf die Serien-Dämpfer bleibt der Fahrkomfort natürlich langstreckentauglich und die Zuladung unverändert.

Sollte es sich um Leasingfahrzeuge handeln, können alle H&R Fahrwerksupgrades natürlich spurlos zurückgebaut werden, sollte der Leasinggeber den Auslieferungszustand des Fahrzeugs bei der Rückgabe verlangen.

Wie bei H&R üblich werden alle Produkte mit den benötigten Teilegutachten /TTG geliefert und sind Made in Germany!

Weitere Informationen auf den H&R-Social-Media-Kanälen:

H&R Fahrwerkskomponenten für den Audi A6 Avant, 2.0 TDI quattro/4WD, inkl. MHEV, ab Baujahr 2025

Tieferlegungsfedern
Art. Nr.: 28509-1
Tieferlegung: VA ca. 25 mm / HA ca. 20 mm
Preis (UVP): 487,00 Euro inkl. 19 % MwSt. (Stand 03/2026)