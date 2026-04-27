Audi Q3 Tieferlegung mit H&R Federn

Der Erfolg des Audi Q3 belegt, dass ein erfolgreiches SUV nicht zwingend fünf Meter lang sein muss. Vielmehr zählen die Optik und die praktischen Vorteile dieser Fahrzeuggattung, Lifestyle spielt auch eine Rolle, doch ins Gelände wollten sie praktisch nie.

Wenn Bodenfreiheit also kein zwingendes Argument ist, kann der Einbau von H&R Tieferlegungsfedern eine ebenso einfache wie wirkungsvolle Maßnahme zur spürbaren Steigerung der Fahrdynamik sein. Der abgesenkte Fahrzeugschwerpunkt sorgt für ein direkteres Einlenkverhalten und reduzierte Karosseriebewegung in schnell gefahrenen Kurven oder beim plötzlichen Lastwechsel. Der Fahrkomfort bleibt dennoch langstreckentauglich, die Zuladung unberührt und die Bodenfreiheit immer noch mehr als ausreichend. Der Fahrspaß hingegen steigt beträchtlich und optisch macht der Q3 jetzt richtig was her!

Sollte es sich um Leasingfahrzeuge handeln, können alle H&R Fahrwerksupgrades natürlich spurlos zurückgebaut werden, sollte der Leasinggeber den Auslieferungszustand des Fahrzeugs bei der Rückgabe verlangen.

Wie bei H&R üblich werden alle Produkte mit den benötigten Teilegutachten /TTG geliefert und sind Made in Germany!

Weitere Informationen auf den H&R-Social-Media-Kanälen:

H&R Fahrwerkskomponenten für AudiQ3, inkl. Sportback, Typ FJ, inkl. Sportfahrwerk, inkl. adaptiver Dämpfung, ab Baujahr 2025

Tieferlegungsfedern für Modelle 2.0 TDI+TSI, 4WD, inkl. Sportback, inkl. Plug-in-Hybrid

Art. Nr.: 28538-3

Tieferlegung: VA ca. 30 mm / HA ca. 35 mm

Preis (UVP): 438,00 Euro inkl. 19 % MwSt. (Stand 04/2026)

Tieferlegungsfedern für Modelle 2.0 TDI, 2WD, inkl. Sportback, exkl. Plug-in-Hybrid

Art. Nr.: 28538-7

Tieferlegung: VA ca. 30 mm / HA ca. 35 mm

Preis (UVP): 438,00 Euro inkl. 19 % MwSt. (Stand 04/2026)

Tieferlegungsfedern für Modelle 1.5 e-Hybrid, PHEV, 2WD

Art. Nr.: 28538-8

Tieferlegung: VA ca. 30 mm / HA ca. 35 mm

Preis (UVP): 438,00 Euro inkl. 19 % MwSt. (Stand 04/2026)