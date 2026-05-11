BMW i4 xDrive Tieferlegung mit H&R Federn

Flache Silhouette, vier Türen und die Optik eines großen Coupes: Ist dann noch bei der Bestelloption "M60" ein Haken gesetzt, wird das Objekt der Begierde "ganz nebenbei" noch zum Porsche-Schreck. Da fällt es schon schwer, dem Charme eines BMW i4 nicht direkt zu erliegen.

Spätestens aber, wenn H&R Tieferlegungsfedern für den finalen Optik-Feinschliff sorgen, steht "Haben wollen" für das eine wie für das andere unabdingbar fest.

Doch auch in technischer Hinsicht trägt das Invest in feine H&R Fahrwerkskomponenten süße Früchte. Der abgesenkte Fahrzeugschwerpunkt sorgt für ein direkteres Einlenkverhalten und reduzierte Karosseriebewegung in schnell gefahrenen Kurven oder beim plötzlichen Lastwechsel. Der Fahrkomfort bleibt dennoch langstreckentauglich, die Zuladung unberührt.

Optional sorgen H&R Trak+ Spurverbreiterungen aus hochzugfestem Aluminium für einen prallen Radstand. Wahlweise silber oder schwarz eloxiert lassen sich damit Serien- wie Zubehör-Räder millimetergenau an den Kotflügelkanten ausrichten.

Sollte es sich um Leasingfahrzeuge handeln, können alle H&R Fahrwerksupgrades natürlich spurlos zurückgebaut werden, sollte der Leasinggeber den Auslieferungszustand des Fahrzeugs bei der Rückgabe verlangen.

Wie bei H&R üblich werden alle Produkte mit den benötigten Teilegutachten /TTG geliefert und sind Made in Germany!

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H&R Fahrwerkskomponenten für BMW i4 xDrive 40 + BMW i4 M60 xDrive, Typ G4C (G26), nur für Fahrzeuge mit HA-Luftfederung, ab Baujahr 2024

Tieferlegungsfedern für BMW i4 xDrive 40, inkl. M-Sportfahrwerk, inkl. adaptivem M-Fahrwerk

Art. Nr.: 28588-1

Tieferlegung: VA ca. 30 mm / HA ca. 10-25 mm

Preis (UVP): 409,00 Euro inkl. 19 % MwSt. (Stand 04/2026)

Tieferlegungsfedern für BMW i4 M60 xDrive

Art. Nr.: 28588-1

Tieferlegung: VA ca. 30 mm / HA ca. 20-40 mm

Preis (UVP): 409,00 Euro inkl. 19 % MwSt. (Stand 04/2026)