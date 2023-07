Seit dem Start der zweiten Generation der G-Klasse im Jahr 2018 hat das Bottroper Unternehmen bereits einige Modelle der Baureihe modifiziert. Im XLP 800 6x6 Adventure leistet der bekannte Vierliter-V8-Biturbo 800 PS und generiert ein Drehmoment von 1.000 Nm. Das 6,23 Meter lange Ungetüm mit sechs permanent angetriebenen Rädern an drei Portalachsen erreicht nach 5,8 Sekunden 100 km/h. Die 800 PS Spitzenleistung des Motors liegen bei 6.600 U/min an. Das maximale Drehmoment von 1.000 Nm steht dem Fahrer bereits bei 3.600 Umdrehungen zur Verfügung.

Um die zweite Hinterachse und die Ladefläche unterzubringen, verlängerten die Bottroper den Leiterrahmen und entwickelten ein Stahlmodul, das die vier hinteren Radaufhängungen aufnimmt und über die gleiche Torsionssteifigkeit wie in der Serie verfügt. Im Gegensatz zum Basisfahrzeug sind im XLP 800 6x6 Adventure auch die beiden Hinterachsen als Einzelradaufhängungen ausgeführt.

Für die Portalachsen des 6x6 konstruierte die Bottroper Tuningschmiede neue offroad-taugliche Fahrwerksteile. Dazu gehören zwei verstärkte Achsgehäuse und Teile der Lenkung. Alle Lenkerkomponenten der Aufhängung sind als Kontrast zur schwarzen Fahrzeugfarbe rot lackiert. Ebenso nützlich für den Einsatz im Gelände ist die verbaute Reifendruckregelanlage an allen sechs Rädern, die den Reifendruck bei Bedarf, wie zum Beispiel auf sandigem Boden, reduziert und anschließend wieder auf Normalniveau bringt.

Eine Klappensteuerung in der Auspuffanlage passt den Sound je nach Fahrmodus an, das Spektrum reicht von einem diskreten, nachbarschaftsfreundlichen "Coming Home"-Modus bis zu einer lautstarken V8-Soundkulisse. Die Endrohre sind wie bei allen G-Klasse-Modellen links und rechts vor den Hinterrädern als Sidepipes ausgeführt.

Brabus hat den Motor umfassend überarbeitet. Vergrößerte Zylinder mit speziellen Schmiedekolben, Hochleistungspleuel und eine verlängerte Kurbelwelle bringen den Hubraum von 3.982 cm³ auf 4.407 cm³. Der Pickup mit Sechsradantrieb beschleunigt in 5,2 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100. Die Höchstgeschwindigkeit wird auch hier elektronisch auf 210 km/h begrenzt.

Bequemes und beleuchtetes Einsteigen

Den Ein- und Ausstieg in die erhöhte G-Klasse erleichtern an den verlängerten Radstand angepasste Trittbretter und elektrisch ausfahrbare Trittstufen. Bei Dunkelheit helfen in die verbreiterten Kotflügel integrierte LED-Leuchten, welche die Trittstufen ausleuchten. Zum anderen gibt es eine Unterflurbeleuchtung, die den Boden neben dem Fahrzeug illuminiert. Praktisch für das Einsteigen im Fond sind die optionalen Türscharniere, die den Öffnungswinkel der Türen auf 90 Grad vergrößern. Das Topmodell der aktuellen Brabus-Modellpalette ist ab 1.411.340 Euro erhältlich.