Chelsea Trucks: Ineos Grenadier im Defender-Stil

Die Chelsea Truck Company hat sich bei ihrem 'Heritage Remastered'-Programm von zwei ikonischen Defender-Modellen inspirieren lassen. Die erste Variante orientiert sich an der Defender Heritage Edition von 2015, die Land Rover zum Produktionsende des Defenders auflegte. Kennzeichnend sind der blasse Grünton, der an das historische Grasmere Green erinnert, sowie ein weiß lackiertes Dach. Ergänzt wird das Design durch 20-Zoll-Leichtmetallräder im Look klassischer Stahlfelgen, verbreiterte Radhäuser und modifizierte Stoßfänger. Die Frontpartie erhält einen gelochten Kühlergrill mit Gitterstruktur, die frühe Land-Rover-Modelle zitiert, sowie zusätzliche LED-Elemente hinter dem farblich angepassten Gitter.

Die zweite Variante nimmt Bezug auf die Defender 110 SVX 60th Anniversary Edition aus dem Jahr 2008. Hier dient der Grenadier Station Wagon in der Fieldmaster Edition als Basis. Die Karosserie ist in Schwarz lackiert und mit silberfarbenen Elementen wie Kühlergrill, Stoßfängern und Türscharnieren veredelt. Im Innenraum dominiert hellbraunes Leder mit Rautensteppung, das dem Fahrzeug eine luxuriöse Note verleiht.

Technische Basis bleibt unverändert Trotz der umfangreichen optischen Anpassungen bleibt die technische Basis des Grenadier unangetastet. Beide Varianten nutzen den von BMW gelieferten 3,0-Liter-Reihensechszylinder, der in der Benzinversion 286 PS und 450 Nm Drehmoment liefert. Die Kraftübertragung erfolgt über eine Achtgang-Automatik, kombiniert mit permanentem Allradantrieb und Geländeuntersetzung. Diese bewährte Technik sorgt für die gewohnt robuste Performance des Grenadier, die ihn zu einem der fähigsten Geländewagen seiner Klasse macht.

Preisaufschlüsselung: Was kostet der Umbau? Der Preis für den 'Heritage Remastered' Grenadier liegt bei umgerechnet rund 94.000 Euro. Zum Vergleich: Ein serienmäßiger Grenadier Station Wagon Fieldmaster startet in Großbritannien bei etwa 82.000 Euro. Die Differenz von rund 12.000 Euro erklärt sich durch die aufwendigen Karosserieanpassungen und die hochwertige Innenausstattung. Für Käufer, die Wert auf Individualität und Retro-Charme legen, könnte dieser Aufpreis gerechtfertigt sein. Zudem bietet die Chelsea Truck Company weitere Individualisierungsoptionen, die den Preis weiter in die Höhe treiben können.

Vergleich mit der Konkurrenz Im Vergleich zu anderen Geländewagen wie dem Land Rover Defender oder der Mercedes G-Klasse positioniert sich der 'Heritage Remastered' Grenadier preislich im Mittelfeld. Während der Defender in ähnlicher Ausstattung günstiger sein kann, übertrifft die G-Klasse den Grenadier deutlich im Preis. Technisch bietet der Grenadier jedoch eine robuste und zuverlässige Plattform, die ihn zu einer attraktiven Alternative für Offroad-Enthusiasten macht.

Zielgruppe und Marktpotenzial Die Zielgruppe für den 'Heritage Remastered' Grenadier sind vor allem Liebhaber klassischer Geländewagen, die den Charme des alten Defenders schätzen, aber nicht auf moderne Technik verzichten möchten. Mit seinem einzigartigen Design und der limitierten Verfügbarkeit könnte der Umbau auch als Sammlerstück an Wert gewinnen. Die Kombination aus Retro-Optik und moderner Technik macht den Grenadier zu einer interessanten Option für Käufer, die das Beste aus beiden Welten suchen.