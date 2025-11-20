Comeback der Sport-Pick-ups? Wie ein neuer Ram SRT aussehen könnte

Mit dem Ram SRT-10 brachte Dodge Mitte der 2000er Jahre einen Pick-up auf die Straße, der sich bewusst gegen jedes gängige Nutzfahrzeug-Klischee stellte. Statt Nutzlast oder Geländekompetenz ging es um reine Motorleistung, verpackt in ein abgesenktes, muskulös gestaltetes Straßenfahrzeug. Der V10-Saugmotor aus der Dodge Viper, Handschaltung und eine Spitzengeschwindigkeit von 250 km/h machten das Modell zur Ausnahmeerscheinung, die bis heute Sammler anspricht.

Mut zum Extrem-Truck Aktuell dominieren in den USA vor allem Offroad-Interpretationen der Fullsize-Trucks, extreme Höherlegungen und Spezialfahrwerke ersetzen das frühere "Tiefer-Breiter"-Mantra. Vor diesem Hintergrund hat der mexikanische Designer Abimelec Arellano nun eine Studie präsentiert, die das alte Konzept konsequent in die Gegenwart überträgt. Die Basis bildet ein Ram 1500 in luxuriöser Ausstattung, der virtuell zum flachen Zweitürer mit stark verbreiterter Spur, großformatiger Bereifung und ausgeprägten Spoilerbauteilen reduziert wurde. Optische Zitate des historischen SRT-10 finden sich in den Kühlluftöffnungen und der aggressiven Frontgestaltung.

Power-Motoren gäbe es Was unter der Haube eines solchen Modells arbeiten könnte, bleibt hypothetisch, doch innerhalb des Konzerns gäbe es ausreichend Potenzial. Neben dem über 650 PS starken Hemi-V8 des Ram 1500 Lowered wäre selbst der mehr als 1.000 PS starke Kompressor-Motor des Dodge Challenger SRT Demon 170 denkbar. Ob ein derartiger Street-Truck tatsächlich eine Zukunft hätte, ist unklar. Der Markt ist in den letzten Jahren in eine andere Richtung gewandert und Street-Pick-ups sind fast verschwunden.