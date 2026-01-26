Der Mazda CX-80 mit H&R Tieferlegungsfedern

Dass die bei Mazda schon immer eigene Wege gegangen sind, ist ein offenes Geheimnis. Der vor nicht allzu langer Zeit vorgestellte 6-Zylinder Reihen-Diesel fügt sich da nahtlos in die Entwicklung teils unkonventioneller Antriebe ein. Unabhängig davon: Laufruhe und Leistung des Selbstzünders begeistern seitdem die Fachpresse.

H&R Tieferlegungsfedern sorgen jetzt dank des damit einhergehenden abgesenkten Fahrzeugschwerpunkts (VA / HA ca. 30mm) für ein direkteres Einlenkverhalten sowie reduzierte Karosseriebewegung in schnell gefahrenen Kurven. Das werkseitig etwas träge Handling ist so schnell vergessen. Dennoch bleibt der Fahrkomfort uneingeschränkt langenstreckentauglich und die Zuladung auf Serienniveau.

Mit den optional erhältlichen TRAK+ Spurverbreiterungen aus hochzugfestem Aluminium lassen sich Serien- wie Nachrüsträder millimetergenau an den Kotflügelkanten ausrichten.

Alle H&R Komponenten verfügen stets über die notwendigen Teile-Gutachten / TTG und sind Made in Germany!

Sollte bei Leasing-Fahrzeugen eine Rückgabe im Originalzustand erforderlich sein, ist die spurlose Rückrüstung aller H&R Produkte kein Problem.

Weitere Informationen auf den H&R-Social-Media-Kanälen:

H&R-Komponenten für Mazda CX-80 , Typ KL01, 4WD, ab Baujahr 2025

Tieferlegungsfedern für Fahrzeuge mit Motor 3,3L Diesel e-Skyactiv

Art.Nr.: 28581-3

Tieferlegung: VA / HA ca. 40 mm

Preis (UVP): 511,00 EURO inkl. 19 % MwSt. (Stand 01/2026)

Tieferlegungsfedern für Fahrzeuge mit Motor 2,5L e-Skyactiv PHEVArt.Nr.: 28581-4

Tieferlegung: VA ca. 35 mm / HA ca. 30 mm

Preis (UVP): 511,00 EURO inkl. 19 % MwSt. (Stand 01/2026)