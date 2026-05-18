Der neue Audi A5 mit H&R Tieferlegungsfedern

Die Ingolstädter Mittelklasse wächst in ihrer neuesten Auflage über sich hinaus. Das gilt nicht nur für das Format, auch die Kombination der fließenden Linien mit den breit auslaufenden hinteren Flanken macht mächtig Eindruck.

Sind H&R Tieferlegungsfedern mit an Bord, wird die Fahrzeugbreite zusätzlich betont und der A5 steht wie eine Eins auf dem Asphalt. Beim Fahren werden die reduzierten Karosseriebewegungen angenehm spürbar, auch ein direkteres Einlenkverhalten steht als Ergebnis des abgesenkten Schwerpunktes auf der fahrdynamischen Habenseite. Dank der präzisen Abstimmung der Federelemente auf die Serien-Dämpfer bleibt der Fahrkomfort dennoch langstreckentauglich und die Zuladung identisch zur Serie.

Optional sorgen H&R Trak+ Spurverbreiterungen aus hochzugfestem Aluminium für einen prallen Radstand. Wahlweise silber oder schwarz eloxiert lassen sich damit Serien- wie Zubehör-Räder millimetergenau an den Kotflügelkanten ausrichten.

Sollte es sich um Leasingfahrzeuge handeln, können alle H&R Fahrwerksupgrades natürlich spurlos zurück gebaut werden, sollte der Leasinggeber den Auslieferungszustand des Fahrzeugs bei der Rückgabe verlangen.

Wie bei H&R üblich werden alle Produkte mit den benötigten Teilegutachten /TTG geliefert und sind Made in Germany

Weitere Informationen auf den H&R-Social-Media-Kanälen:

H&R Fahrwerkskomponenten für den Audi A5 Limousine + Avant, 4WD, e-Hybrid (2.0 Plugin-Hybrid, 220/270 kW), nur mit S-Line-Sportfahrwerk (PR-Code 1BE) oder mit S-Line-Sportfahrwerk mit Dämpferregelung (PR-Code 1BQ), ab Baujahr 2025

TieferlegungsfedernArt. Nr.: 28519-2

Tieferlegung: VA ca. 25 mm / HA ca. 20 mm

Preis (UVP): 487,00 Euro inkl. 19% MwSt. (Stand 03/2026)