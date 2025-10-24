Die VW ID.7 Limousine mit H&R Tieferlegungsfedern

Nutzwert, Platz und jede Menge Auto: Die Volkswagen ID.7 Schrägheck-Variante ist ein geräumiger Stromer mit passabler Reichweite und ordentlichem Nutzwert, auch die Passagiere in der zweiten Reihe freuen sich über das üppige Raumangebot der großen Limousine. Die gewinnt noch einmal deutlich an Format, wenn ein Satz der begehrten H&R Tieferlegungsfedern mit an Bord ist!

Durch den damit einhergehenden, abgesenkten Fahrzeugschwerpunkt sorgt das sportliche Setup für ein agileres Fahrverhalten sowie spürbar reduzierte Karosseriebewegungen in schnell gefahrenen Kurven. Dank der speziellen Abstimmung der Federelemente auf die Volkswagen Serien-Dämpfer bleibt der Fahrkomfort dennoch langstreckentauglich, die Zuladung auf Serien-Niveau!

Optional versprechen H&R Trak+ Spurverbreiterungen aus hochzugfestem Aluminium den perfekten Radstand. Wahlweise silber oder schwarz eloxiert lassen sich damit Serien- wie Zubehör-Räder millimetergenau an den Kotflügelkanten ausrichten.

Sollte es sich um Leasingfahrzeuge handeln, könne alle H&R Fahrwerksupgrades natürlich spurlos zurück gebaut werden, sollte der Leasinggeber den Auslieferungszustand des Fahrzeugs verlangen.

Wie bei H&R üblich werden alle Produkte mit den benötigten Teilegutachten geliefert und sind Made in Germany!

Weitere Informationen auf den H&R-Social-Media-Kanälen:

H&R Fahrwerkskomponenten für VW ID.7, Schrägheck Pro / Pro S, 2WD, Typ ED, inkl. adaptiver Dämpfung, ab Baujahr 2024

Tieferlegungsfedern Art.Nr.: 28625-2

Tieferlegung: VA 40 mm / HA 30 mm

Preis (UVP): 403,00 EURO inkl. 19% MwSt. (Stand 08/2025)