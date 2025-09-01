H&R Fahrwerk für Audi A1 Sportback: Tieferlegung & Tuning

Premium im Kompaktformat gibt es ja kaum noch! Die Alternative kann ein Gebrauchter sein, der trotz ein paar Jahren auf dem Buckel immer noch schick daherkommt. Der Audi A1 Sportback wäre so einer. Und da man auch bei H&R um die Qualitäten des Ingolstädter Trendsetters weiß, ist das Zubehörprogramm entsprechend üppig.

H&R Tieferlegungsfedern ermöglichen eine fixe Absenkung der Karosserie um ca. 30 Millimeter. Sieht gut aus und fährt gut.

Alternativ können es aber auch H&R Gewindefedern sein, die trotz Beibehaltung der Seriendämpfer eine flexibel einstellbare Tieferlegung im Bereich von 25 – 40 Millimeter ermöglichen. Das hat richtig klasse.

H&R Sportstabilisatoren, die für eine besonders präzise Radführung sorgen, runden das Fahrwerkstuning perfekt ab.

Noch mehr Pepp garantieren H&R Trak+ Spurverbreiterungen, mit denen sich Serien- wie Nachrüsträder millimetergenau an den Radhauskanten ausrichten lassen.

Wie bei H&R üblich, sind alle Produkte Made in Germany und werden stets mit den erforderlichen Teilegutachten/ABE oder TTG geliefert.

H&R Fahrwerkskomponenten für den Audi A1 Sportback 40 TFSI, Typ GB, inkl. adaptiver Dämpfersteuerung, inkl. Sportfahrwerk

Tieferlegungsfedern

Artikel-Nr.: 28711-3

Tieferlegung: VA 30 mm / HA 30 mm

Preis (UVP): 287,00 Euro inkl. MwSt.

Gewindefedern

Artikel-Nr.: 23031-1

Tieferlegung: VA 25–35 mm / HA 30–40 mm

Preis (UVP): 667,00 Euro inkl. MwSt.

Stabilisator, nur VA

Artikel-Nr.: 33707-1

Durchmesser: 24 mm

Verstellbar: 2x

Preis (UVP): 420,00 Euro inkl. MwSt.

Stabilisator Set, VA + HA, nur für Fahrzeuge mit Verbundlenker-HA

Artikel-Nr.: 33707-2

Durchmesser: VA 24 mm / HA 25 mm

Verstellbar: VA 2x / HA 0x

Preis (UVP): 721,00 Euro inkl. MwSt.

Trak+ Spurverbreiterungen, silber oder schwarz eloxiert

(alle Motorisierungen)

Verbreiterung: 6 bis 44 mm (pro Achse)