H&R Gewindefedern für BMW M5 Touring G99 ab 2025

Für das rollende 727 PS – Superlativ hat die H&R Entwicklungsabteilung mit den jetzt lieferbaren Gewindefedern aber noch eins draufgesetzt. Unter Beibehaltung der adaptiven Original-Stoßdämpfer ist die Fahrzeughöhe damit variabel einstellbar, an der Vorderachse zwischen 25 und 35 Millimeter, hinten zwischen 20 und 30 Millimeter. Alle Funktionen des aktiv geregelten Fahrwerks bleiben dennoch erhalten. So gerät das Einlenkverhalten nochmals direkter, die Seitenneigung in schnell gefahrenen Kurven wird reduziert. Und auch die forcierte Optik der reduzierten Bodenfreiheit unterstreicht den Gedanken der perfekten Hochleistungsmaschine. Der guten Ordnung halber sei noch erwähnt, dass die Zuladung auf Serienniveau bleibt – dem Touring-Grundgedanken ist also Genüge getan!