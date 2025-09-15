AMS Kongress
Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Alle ams+ Artikel
Top Werkstatt
VideosMenü aufklappen
Formel 1Menü aufklappen
KleinwagenMenü aufklappen
KompaktMenü aufklappen
MittelklasseMenü aufklappen
SUVMenü aufklappen
OberklasseMenü aufklappen
SportwagenMenü aufklappen
Reise
VanMenü aufklappen
NutzfahrzeugeMenü aufklappen
OldtimerMenü aufklappen
VerkehrMenü aufklappen
Tech & ZukunftMenü aufklappen
Zur Startseite
Oberklasse
Tuning

H&R Gewindefedern für BMW M5 Touring G99 ab 2025

Anzeige

Top-Performance einstellbar
H&R Gewindefedern für den BMW M5 Touring

Unter Beibehaltung der adaptiven Original-Stoßdämpfer ist die Fahrzeughöhe mit H&R Gewindefedern variabel einstellbar.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 15.09.2025
Als Favorit speichern
HR_BMW_M5_Touring_Gewindefedern_072025
Foto: H&R

Optisch eine Wucht, Fahrleistungen wie ein Supersportwagen und dennoch ein familientauglicher Vier-Personen-Kofferraum: Der BMW M5 Touring hat viele Talente.

Für das rollende 727 PS – Superlativ hat die H&R Entwicklungsabteilung mit den jetzt lieferbaren Gewindefedern aber noch eins draufgesetzt. Unter Beibehaltung der adaptiven Original-Stoßdämpfer ist die Fahrzeughöhe damit variabel einstellbar, an der Vorderachse zwischen 25 und 35 Millimeter, hinten zwischen 20 und 30 Millimeter. Alle Funktionen des aktiv geregelten Fahrwerks bleiben dennoch erhalten. So gerät das Einlenkverhalten nochmals direkter, die Seitenneigung in schnell gefahrenen Kurven wird reduziert. Und auch die forcierte Optik der reduzierten Bodenfreiheit unterstreicht den Gedanken der perfekten Hochleistungsmaschine. Der guten Ordnung halber sei noch erwähnt, dass die Zuladung auf Serienniveau bleibt – dem Touring-Grundgedanken ist also Genüge getan!

Mit den optional erhältlichen TRAK+ Spurverbreiterungen aus hochzugfestem Aluminium lassen sich Serien- wie Nachrüsträder millimetergenau an den Kotflügelkanten ausrichten.

Sollte bei Leasing-Fahrzeugen eine Rückgabe im Originalzustand erforderlich sein, ist die spurlose Rückrüstung aller H&R Produkte kein Problem.

Alle H&R Komponenten verfügen stets über die notwendigen Teile-Gutachten und sind Made in Germany!

Weitere Informationen auf den H&R-Social-Media-Kanälen:

H&R Fahrwerkskomponenten für BMW M5 Touring, Typ G9M (G99)

4WD / xDrive, ab Baujahr 2025

Gewindefedern

Art. Nr.: 23037-4

Tieferlegung: VA ca. 25-25 mm / HA ca. 20-30 mm

Preis (UVP): 1.207,00 Euro inkl. 19 % MwSt. (Stand 07/2025)

Trak+ Spurverbreiterungen, silber oder schwarz eloxiert

Verbreiterung: ab 22 mm (pro Achse)

Preis (UVP): ab 161,00 Euro inkl. 19 % MwSt. (Stand 04/2025)