H&R Gewindefedern für BMW M5 Touring G99 ab 2025

Optisch eine Wucht, Fahrleistungen wie ein Supersportwagen und dennoch ein familientauglicher Vier-Personen-Kofferraum: Der BMW M5 Touring hat viele Talente.
Für das rollende 727 PS – Superlativ hat die H&R Entwicklungsabteilung mit den jetzt lieferbaren Gewindefedern aber noch eins draufgesetzt. Unter Beibehaltung der adaptiven Original-Stoßdämpfer ist die Fahrzeughöhe damit variabel einstellbar, an der Vorderachse zwischen 25 und 35 Millimeter, hinten zwischen 20 und 30 Millimeter. Alle Funktionen des aktiv geregelten Fahrwerks bleiben dennoch erhalten. So gerät das Einlenkverhalten nochmals direkter, die Seitenneigung in schnell gefahrenen Kurven wird reduziert. Und auch die forcierte Optik der reduzierten Bodenfreiheit unterstreicht den Gedanken der perfekten Hochleistungsmaschine. Der guten Ordnung halber sei noch erwähnt, dass die Zuladung auf Serienniveau bleibt – dem Touring-Grundgedanken ist also Genüge getan!
Mit den optional erhältlichen TRAK+ Spurverbreiterungen aus hochzugfestem Aluminium lassen sich Serien- wie Nachrüsträder millimetergenau an den Kotflügelkanten ausrichten.
Sollte bei Leasing-Fahrzeugen eine Rückgabe im Originalzustand erforderlich sein, ist die spurlose Rückrüstung aller H&R Produkte kein Problem.
Alle H&R Komponenten verfügen stets über die notwendigen Teile-Gutachten und sind Made in Germany!
Weitere Informationen auf den H&R-Social-Media-Kanälen:
FACEBOOK ➤ https://www.facebook.com/hr.dasfahrwerk
INSTAGRAM➤ https://www.instagram.com/hrspezialfedern/
TWITTER ➤ https://twitter.com/hrspezialfedern
H&R Fahrwerkskomponenten für BMW M5 Touring, Typ G9M (G99)
4WD / xDrive, ab Baujahr 2025
Gewindefedern
Art. Nr.: 23037-4
Tieferlegung: VA ca. 25-25 mm / HA ca. 20-30 mm
Preis (UVP): 1.207,00 Euro inkl. 19 % MwSt. (Stand 07/2025)
Trak+ Spurverbreiterungen, silber oder schwarz eloxiert
Verbreiterung: ab 22 mm (pro Achse)
Preis (UVP): ab 161,00 Euro inkl. 19 % MwSt. (Stand 04/2025)