H&R Tieferlegung für Cupra Terramar – sportlich & alltagstauglich

Der Erfolg der Marke Cupra reißt nicht ab. Stilsicher, sportlich und mit bestem Markenimage findet die populäre Seat-Tochter immer mehr Käufer. Da wundert es nicht, dass mit dem Terramar nun ein zweites SUV-Modell die Bühne betritt. Technisch auf dem VW Tiguan basierend, aber mit deutlich größerem Stauraum, preislich ähnlich verortet wie das Volkswagen-Pendant, bleibt also genügend Raum für ein empfehlenswertes Fahrwerksupgrade.

Mit den präzise auf die Serien-Dämpfer abgestimmten H&R Tieferlegungsfedern wandert der Fahrzeugschwerpunkt um ca. 30 bis 40 Millimeter näher an den Asphalt und sorgt damit für ein dynamisches Handling und reduzierte Karosseriebewegungen. Dennoch bleibt der Fahrkomfort uneingeschränkt langstreckentauglich und die Zuladung auf Serien-Niveau. Optisch überzeugt das neue Erscheinungsbild ohnehin sofort.

Mit den optional erhältlichen TRAK+ Spurverbreiterungen aus hochzugfestem Aluminium lassen sich Serien- wie Nachrüsträder millimetergenau an den Kotflügelkanten ausrichten.

Sollte bei Leasing-Fahrzeugen eine Rückgabe im Originalzustand erforderlich sein, ist die spurlose Rückrüstung aller H&R Produkte kein Problem.

Alle H&R Komponenten verfügen stets über die notwendigen Teile-Gutachten und sind Made in Germany!

Weitere Informationen auf den H&R-Social-Media-Kanälen:

H&R-Komponenten für den Cupra Terramar, Typ KP,

1.5 e-Hybrid (PHEV), 2WD, inkl. adaptiver Dämpfung,

ab Baujahr 2024

Tieferlegungsfedern

Art. Nr.: 28538-5

Tieferlegung: VA ca. 30 mm / HA ca. 40 mm

Preis (UVP): 438,00 Euro inkl. 19 % MwSt. (Stand 08/2025)

Trak+ Spurverbreiterungen, silber oder schwarz eloxiert

Verbreiterung: ab 16 mm (pro Achse)