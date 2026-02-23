H&R Tieferlegungsfedern für den Alfa Romeo Junior Ibrida

Der Alfa Romeo Junior Ibrida ist der emotionsgeladene Neuzugang in der Klasse der handlichen SUVs. Das mit effizienter Hybrid-Technologie ausgestattete Kompaktfahrzeug bildet den neuen Einstieg in die exklusive Welt der italienischen Traditionsmarke, bei der das Sportliche von jeher einen besonderen Stellwert besitzt.

H&R Tieferlegungsfedern sind da schon fast selbstverständlich, wenn Fahrerinnen wie Fahrer Wert auf gesteigerten Fahrspaß legen. Dank der H&R-typischen Abstimmung lässt das Fahrwerks-Upgrade keine Wünsche offen, wenn schnelle Richtungswechsel und hohe Kurvengeschwindigkeiten gewünscht sind, denn die Seitenneigung der Karosserie wird durch den abgesenkten Fahrzeugschwerpunkt merklich reduziert. Hinzu kommt ein direkteres Einlenkverhalten, auch der minimierte Freiraum zwischen Rad und Kotflügel passt jetzt wie angegossen.

Sollte bei Leasing-Fahrzeugen eine Rückgabe im Originalzustand erforderlich sein, ist die spurlose Rückrüstung aller H&R Produkte kein Problem.

Alle H&R Komponenten verfügen stets über die notwendigen Teile-Gutachten / TTG und sind Made in Germany!

H&R-Komponenten für den Alfa Romeo Junior Ibrida, Typ FH1, 2WD, MildHybrid, ab Baujahr 2024