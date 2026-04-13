H&R Tieferlegungsfedern für den BMW iX1 / iX2 eDrive

BMW setzt auf Vielfalt. Das gilt neben dem Antrieb auch für den Style der Karosserie: iX1 – klassische SUV-Linien oder iX2 – SUV mit Schräg-Heck. Beiden gemeinsam ist der sämige BMW-Elektroantrieb, der selbst in der Basis-Version keinen Mangel erkennen lässt. Doch sportlich orientierte Fahrer und Fahrerinnen setzen so oder so auf Fahrwerksprodukte von H&R. Zum Beispiel mit den jetzt lieferbaren H&R Tieferlegungsfedern. Die damit einhergehende Absenkung des Fahrzeugschwerpunkts sorgt für ein direkteres Einlenkverhalten, die Seitenneigung der arttypisch hochbauenden Karosserie in schnell gefahrenen Kurven wird spürbar reduziert. Dennoch bleiben Zuladung und Fahrkomfort auf Serienniveau! Optisch unterstreicht das Ergebnis der reduzierten Bodenfreiheit den dynamischen Auftritt des kompakten SUV perfekt.
Optional sorgen H&R Trak+ Spurverbreiterungen aus hochzugfestem Aluminium für einen prallen Radstand. Wahlweise silber oder schwarz eloxiert lassen sich damit Serien- wie Zubehör-Räder millimetergenau an den Kotflügelkanten ausrichten.
Sollte es sich um Leasingfahrzeuge handeln, können alle H&R Fahrwerksupgrades natürlich spurlos zurückgebaut werden, sollte der Leasinggeber den Auslieferungszustand des Fahrzeugs bei der Rückgabe verlangen.
Wie bei H&R üblich werden alle Produkte mit den benötigten Teilegutachten /TTG geliefert und sind Made in Germany!
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H&R Fahrwerkskomponenten für BMW iX1 eDrive20, 2WD, Typ U1X / BMW iX2 eDrive 20, 2Wd, Typ U2X, inkl. adaptiver Dämpfer, inkl. M-Sportfahrwerk, ab Baujahr 11.2023
Tieferlegungsfedern für BMW iX1 eDrive20, 2WD, Typ U1X
Art. Nr.: 28635-9
Tieferlegung: VA / HA ca. 30 mm
Preis (UVP): 353,00 Euro inkl. 19 % MwSt. (Stand 02/2026)
Tieferlegungsfedern für BMW iX2 eDrive20, 2WD, Typ U2X
Art. Nr.: 28635-9
Tieferlegung: VA / HA ca. 30 mm
Preis (UVP): 353,00 Euro inkl. 19 % MwSt. (Stand 02/2026)
Trak+ Spurverbreiterungen silber oder schwarz eloxiert
Verbreiterung: ab 22 mm (pro Achse)
Preis (UVP): 122,00 Euro inkl. 19 % MwSt. (Stand 02/2026)