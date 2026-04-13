H&R Tieferlegungsfedern für den BMW iX1 / iX2 eDrive

BMW setzt auf Vielfalt. Das gilt neben dem Antrieb auch für den Style der Karosserie: iX1 – klassische SUV-Linien oder iX2 – SUV mit Schräg-Heck. Beiden gemeinsam ist der sämige BMW-Elektroantrieb, der selbst in der Basis-Version keinen Mangel erkennen lässt. Doch sportlich orientierte Fahrer und Fahrerinnen setzen so oder so auf Fahrwerksprodukte von H&R. Zum Beispiel mit den jetzt lieferbaren H&R Tieferlegungsfedern. Die damit einhergehende Absenkung des Fahrzeugschwerpunkts sorgt für ein direkteres Einlenkverhalten, die Seitenneigung der arttypisch hochbauenden Karosserie in schnell gefahrenen Kurven wird spürbar reduziert. Dennoch bleiben Zuladung und Fahrkomfort auf Serienniveau! Optisch unterstreicht das Ergebnis der reduzierten Bodenfreiheit den dynamischen Auftritt des kompakten SUV perfekt.