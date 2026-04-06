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H&R Tieferlegungsfedern für Mini Aceman John Cooper Works

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Fahrspaß, der Haltung zeigt:
Der Mini Aceman John Cooper Works mit H&R Tieferlegungsfedern

Das direktere Einlenkverhalten sowie spürbar reduzierte Seitenneigung sorgen für einen zusätzlichen Schuss "Sport" beim Fahrwerkssetup.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 06.04.2026
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Der Mini Aceman John Cooper Works mit H&R Tieferlegungsfedern
Foto: H&R

Lifestyle, Stil und guter Geschmack – auch der Mini Aceman macht da keine Ausnahme. Im John Cooper Works – Trimm gibt es nochmal eine Schippe obendrauf. Toppen lässt sich das Ganze nur noch mit einem zusätzlichen Schuss "Sport" in Form von H&R Tieferlegungsfedern.

Der Aceman profitiert vom abgesenkten Fahrzeugschwerpunkt mit direkterem Einlenkverhalten sowie spürbar reduzierter Seitenneigung der Karosserie in schnell gefahrenen Kurven oder bei abrupten Ausweichmanövern. Dennoch bleiben Zuladung und Fahrkomfort auf Serienniveau. Die Optik begeistert ohnehin.

Optional sorgen H&R Trak+ Spurverbreiterungen aus hochzugfestem Aluminium für einen prallen Radstand. Wahlweise silber oder schwarz eloxiert lassen sich damit Serien- wie Zubehör-Räder millimetergenau an den Kotflügelkanten ausrichten. Passende Spurverbreiterungen sind in Vorbereitung und werden zeitnah erhältlich sein.

Sollte es sich um Leasingfahrzeuge handeln, können alle H&R Fahrwerksupgrades natürlich spurlos zurückgebaut werden, sollte der Leasinggeber den Auslieferungszustand des Fahrzeugs bei der Rückgabe verlangen.

Wie bei H&R üblich werden alle Produkte mit den benötigten Teilegutachten /TTG geliefert und sind Made in Germany!

Weitere Informationen auf den H&R-Social-Media-Kanälen:

H&R Fahrwerkskomponenten für den Mini Aceman John Cooper Works (JM5), 2 WD, ab Baujahr 2025

Tieferlegungsfedern
Art. Nr.: 28520-2
Tieferlegung: VA ca. 35 mm / HA ca. 35 mm
Preis (UVP): 431,00 Euro inkl. 19 % MwSt. (Stand 03/2026)

Trak+ Spurverbreiterungen silber oder schwarz eloxiert
In Vorbereitung.