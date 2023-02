ESB Style Honda N-Van „Dafunder“ Defender-Klon mit Nasen-OP

Japanische Kei Cars sind immer wieder für einen Schmunzler gut, ganz besonders die klitzekleinen Kastenwagen. An denen wird oft sehr wild herumgebastelt und verschönert, da macht der Honda N-Van (in Japan seit 2018 auf dem Markt) keine Ausnahme. Camping-Umbauten, die Konversion zu einer mobilen Kaffee-Bar (siehe Video unten) oder wüste Spoiler-Orgien gab es schon für den Mikro-Van. Und nun auch einen Umbau im Look des Land Rover Defender.

"Dafunder" nennt der japanische Tuner ESB Style das Ergebnis mit einem gewissen Augenzwinkern. Der Honda N-Van bekommt dort eine komplett neue Frontverkleidung mit Kühlergrill und Schürze im Stil des aktuellen Defender, wobei die Scheinwerfer erhalten bleiben – die sehen dem britischen Original tatsächlich ein bisschen ähnlich. Mangels Motorhaubenlänge wirkt das Ganze zwar ein wenig wie ein Defender nach einem Auffahrunfall, das Vorbild ist aber auch ohne den lustigen Schriftzug unschwer zu erraten.

In der Seitenansicht mit dem schwarz abgesetzten Dach ist die rollende Schuhschachtel dann nur noch bedingt Land Rover-like, was nicht nur an den Schiebetüren, sondern auch an dem etwas ungleichen Größenverhältnis der Räder im Vergleich zur beachtlichen Fahrzeughöhe (1,95 Meter) liegt. Dabei sind die Gummis immerhin mit Geländeprofil ausgestattet, die Größe (155/65 R14) würde dem echten Defender allerdings noch nicht einmal als Notrad genügen.

Der Umbau ist richtig günstig

ESB Style komplettiert das Angebot für den "Dafunder" Honda N-Van mit einer neuen Heckschürze sowie einem Höherlegungsfahrwerk, das den kleinen Kasten um 25 Millimeter nach oben lupft. Ebenso klein wie das Auto selbst sind die Preise. Die neue Front kostet umgerechnet lediglich 490 Euro, die neuen Höherlegungsfedern umgerechnet 265 Euro und die weiß lackierten Offroad-Stahlräder ganze 84 Euro.

Fazit

Für schmales Geld rüstet ein japanischer Tuner den Mikro-Kastenwagen Honda N-Van auf Defender-Look um. Mit Höherlegung und Offroad-Reifen wird der Winzling zum Abenteuer-Bus, denn es gibt den N-Van wahlweise auch mit Allradantrieb.