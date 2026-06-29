Limitierte Edition: Suzuki Jimny Rhino vorgestellt

Die Rhino-Edition basiert auf dem fünftürigen Suzuki Jimny XL und wird ausschließlich in Australien angeboten. Unter der Haube bleibt alles beim Alten: Der bewährte 1,5-Liter-Vierzylinder-Benzinmotor leistet 102 PS (75 kW) bei einem maximalen Drehmoment von 130 Nm. Käufer können zwischen einem Fünfgang-Schaltgetriebe oder einer Viergang-Automatik wählen, beide kombiniert mit einem zuschaltbaren Allradantrieb inklusive Untersetzungsgetriebe.

Optisch hebt sich der Rhino durch seine exklusive Lackierung in Kinetic Yellow ab, die bisher nur den dreitürigen Modellen vorbehalten war. Ergänzt wird das Design durch ein schwarzes Dach sowie spezielle Dekorelemente wie das angreifende Nashorn-Motiv mit japanischen Schriftzeichen für "Nashorn". Weitere Akzente setzen silberne Zierelemente an Frontschürze und Seitenschwellern sowie schwarze Stoßfänger und Radhausverkleidungen.

Besondere Ausstattung und Innenraum-Upgrades Im Innenraum setzt Suzuki auf Individualität: Türgriffe und Haltegriff vor dem Beifahrerplatz sind mit schwarzem Leder bezogen und gelben Kontrastnähten versehen. Ein speziell gestalteter Schaltknauf im Retro-Stil ist exklusiv für Modelle mit Schaltgetriebe verfügbar. Neu ist auch eine Ambientebeleuchtung mit acht Farbvarianten, darunter Kinetic Yellow passend zur Außenfarbe.

Das Soundsystem wurde ebenfalls aufgewertet: Ein Pioneer-System mit vier Lautsprechern sorgt für besseren Klang. Weitere praktische Details umfassen spezielle Gummifußmatten mit Jimny-Schriftzug sowie eine LED-Einstiegsbeleuchtung. Käufer der Rhino-Edition erhalten zudem ein sogenanntes "Rhino Go Pack", das Merchandise-Artikel wie einen tragbaren Bluetooth-Lautsprecher, eine Thermosflasche und sogar eine Pralinenschachtel umfasst.

Preisgestaltung und Verfügbarkeit Die Preise für den Suzuki Jimny Rhino starten bei 44.990 australischen Dollar (ca. 27.500 Euro) für die Variante mit Schaltgetriebe. Die Automatikversion kostet 47.490 australische Dollar (rund 29.680 Euro). Damit liegt die Sonderedition etwa 7.500 australische Dollar über dem regulären Jimny XL-Modell.

Interessant ist auch die Limitierung: Weltweit werden nur 250 Exemplare produziert, was den Sammlerwert erhöht. Ab dem 1. Juli 2026 sollen erste Fahrzeuge ausgeliefert werden – allerdings nur in Australien.