An der Front hängt eine Spoilerlippe, eine weitere ist auf der Kofferraumklappe aufgesetzt. Ein Heckdiffusor aus dem Zubehörprogramm der Münchner verstärkt zusätzlich die Präsenz des Dieselkraftprotz. Die mattschwarzen Felgen im Fünf-Doppelspeichen-Design stammen vom Tuner selbst und messen 9x20 Zoll an der Vorderachse sowie 10,5x20 Zoll an der Hinterachse. An der Vorderachse sind Reifen in den Dimensionen 225/30ZR20 moniert. Hinten verrichten breitere 275/30ZR20 Reifen ihren Dienst.