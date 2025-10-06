Mercedes CLE 300e Coupé mit H&R Tieferlegungsfedern für mehr Dynamik

Schicke Coupés haben bei Mercedes eine lange Tradition. Das CLE Coupé reiht sich da nahtlos in die Historie ein. Und nicht nur äußerlich steht alles zum Besten, auch antriebsseitig, wie hier beim CLE 300e Plug-in-Hybrid, ist man up to date.

Sind jetzt noch die begehrten H&R Tieferlegungsfedern mit an Bord, kommt zur gediegenen Erscheinung ein Schuss Dynamik hinzu. Penibel auf die Mercedes-Seriendämpfer abgestimmt, hat die Absenkung des Fahrzeugschwerpunktes nicht nur ein agileres Einlenkverhalten zur Folge, auch die Seitenneigung in schnellen Kurven oder beim Ausweichmanöver wird spürbar reduziert. Dennoch bleibt der Fahrkomfort absolut langstreckentauglich, die Zuladung auf Serienniveau.

Noch sportlicher wird’s, wenn H&R Spurverbreiterungen aus hochzugfestem Aluminium verbaut sind. Die ermöglichen die millimetergenaue Ausrichtung von Serien- wie Nachrüsträdern an den Kotflügelkanten und sorgen für den perfekten Radstand.

Sollte bei Leasing-Fahrzeugen eine Rückgabe im Originalzustand erforderlich sein, ist die spurlose Rückrüstung aller H&R Produkte kein Problem.

Alle H&R Produkte sind "Made in Germany" und verfügen stets über die erforderlichen Teile-Gutachten.

Weitere Informationen auf den H&R-Social-Media-Kanälen:

H&R Fahrwerkskomponenten für Mercedes Benz CLE 300e (Plug-in-Hybrid) 2WD, Typ R2CLECA, nur mit Komfortfahrwerk (Code 485), ab Baujahr 2025

TieferlegungsfedernArt. Nr.: 28547-3

Tieferlegung: VA / HA ca. 40 mm

Preis (UVP): 349,00 Euro inkl. 19 % MwSt. (Stand 08/2025)